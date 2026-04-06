Imputado un conductor ecuatoriano de 65 años en Palma tras desafiar a la Policía, insultar y conducir sin carnet

La noche palmesana vivió un episodio de alta tensión cuando un conductor, ecuatoriano de 65 años, fue interceptado por la Policía Local de Palma tras protagonizar una escena de desafío a la autoridad y conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir, por lo que acabó siendo imputado.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:00 horas del 28 de marzo en la calle Francesc Manuel de los Herreros, donde varios ciudadanos alertaron a los agentes por la presencia de dos individuos que increpaban a los transeúntes, generando inquietud en la zona.

Al llegar al lugar, una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) observó a uno de los implicados sentado al volante de un turismo. Tras ser identificado, el hombre reconoció abiertamente que no tenía carnet de conducir y que nunca lo había obtenido, un hecho que supone un claro delito contra la seguridad vial. Ante esta situación, los agentes le advirtieron de forma clara de que ponerse en marcha constituía un delito, dejándole sin margen para la duda.

Sin embargo, lejos de acatar las indicaciones policiales, el individuo optó por ignorar la advertencia. Minutos después, regresó al vehículo y arrancó el coche sin carnet, intentando incorporarse a la circulación, en un gesto que evidenciaba un total desprecio por la ley y por la seguridad del resto de ciudadanos. La rápida actuación de la Policía Local evitó consecuencias mayores, interceptando el vehículo de inmediato antes de que pudiera avanzar.

Como resultado de la intervención, el coche fue inmovilizado y retirado por la grúa municipal, mientras que el conductor quedó investigado (imputado) por un delito contra la seguridad vial. Además, el hombre cuenta con antecedentes policiales, lo que añade gravedad a unos hechos que han generado preocupación entre los vecinos.

El investigado, al que algunos vecinos de la zona afirman que es habitual verlo conducir bajo los efectos del alcohol, deberá comparecer en los próximos días en un juicio rápido, donde se determinarán las responsabilidades penales correspondientes. Una cogorza y ataque de chulería que puede acabar