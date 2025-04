Hugo Ramón pulveriza el récord de la vuelta a Mallorca

Hugo Ramón ha establecido una nueva marca en la vuelta a Mallorca en solitario al completar el recorrido en 19 horas, 51 minutos y 29 segundos, rebajando en más de cinco horas el anterior récord, fijado en 25 horas y seis minutos por Eduardo Horrach a bordo del Azuree en septiembre de 2020.

El navegante mallorquín ha aprovechado una ventana meteorológica óptima, con vientos que han ido rotando y le han permitido navegar con portantes durante la mayor parte del recorrido. Las buenas condiciones, unidas a una planificación minuciosa, han sido claves para lograr un tiempo que será difícil de superar.

Ramón ha reconocido que inicialmente se planteó la vuelta como parte de su preparación para la Mini Transat de 2025, pero que la experiencia le ha llevado a vivir el reto con una ambición distinta: “Ha sido increíble, he disfrutado muchísimo y me siento muy orgulloso de haber conseguido este récord. En todo momento he tenido presente al anterior dueño de la marca, Eduardo Horrach, un navegante muy experimentado y respetado, porque sin su listón quizás no hubiera tenido sentido este reto”.

A su llegada a puerto, donde ha sido recibido por el presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil, y un grupo de armadores de crucero, el regatista ha valorado las dificultades del desafío pese a que todo ha salido según lo previsto: “Dar la vuelta a una isla como Mallorca siempre es complicado. He estado la mayor parte del tiempo a la caña, sin poder hacer uso del piloto automático”, ha señalado.

El tramo más exigente ha sido, como ya preveían los modelos meteorológicos, el paso por Formentor: “La transición de viento se hizo esperar un poco más de la cuenta y me impidió apenas descansar, he dormido solo 20 minutos. También he tenido algunos pinchazos de proa que me han hecho darme algún golpe, pero en general todo ha ido bien y he mantenido el ánimo alto”.

Ramón ha elogiado el dispositivo desplegado por el Real Club Náutico de Palma, encargado de organizar el protocolo de seguridad y el seguimiento desde tierra en puntos clave como Cabo Salinas, Capdepera, Formentor, Sóller y Dragonera. “Este club es único, siempre lo hace todo buscando la excelencia”, ha remarcado. También ha agradecido el trabajo de Gabi Pérez, meteorólogo con el que preparó la tentativa y trazó las diferentes rutas en función de los modelos disponibles.