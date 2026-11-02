Horror en un pueblo de Mallorca: juzgan a un uruguayo por acorralar y violar a una joven en un callejón

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzgará este martes a un hombre de origen uruguayo acusado de violar a una mujer en un callejón del pueblo mallorquín de Alaró. El individuo se enfrenta a ocho años de prisión por un delito de agresión sexual con penetración y al pago de una indemnización de hasta 25.000 euros para la víctima por los daños morales ocasionados.

Los hechos ocurrieron sobre las 2:45 horas de la madrugada del 28 de octubre de 2018, cuando la víctima, de 20 años de edad, abandonaba un bar de la localidad para regresar sola a su domicilio, situado a escasos metros. El procesado insistió en acompañarla con el pretexto de escoltarla, pero durante el trayecto la agarró de la mano de forma reiterada y la desvió hacia un callejón oscuro, según consta en el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico.

Una vez allí, la colocó entre dos vehículos y la empujó contra la parte trasera de uno de ellos. Para anular cualquier resistencia, la sujetó con fuerza por el cuello con una mano mientras le bajaba la ropa con la otra y la penetró vaginalmente, ignorando las súplicas de la mujer, que le reiteró de forma constante que no quería mantener relaciones con él.

La víctima aprovechó un momento en el que el atacante intentó cambiarla de posición para zafarse y escapar. Aunque no pudo correr debido al estado de shock en el que se encontraba, llegó hasta el portal de su edificio, lugar al que el acusado la siguió nuevamente antes de marcharse.

Además de la pena de privación de libertad y las medidas cautelares de alejamiento, la Fiscalía exige que, una vez cumplida la estancia en prisión, el acusado permanezca bajo régimen de libertad vigilada y sea obligado a realizar un curso formativo en materia de educación sexual y de igualdad de género. Igualmente, se pide para él una inhabilitación especial de catorce años para ejercer cualquier empleo o profesión, retribuida o no, que conlleve contacto con menores de edad.