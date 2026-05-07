El histórico clan de los Orta regresa a los tribunales por tráfico de drogas: uno de sus miembros al banquillo

La sombra del clan de los Orta, una organización con un largo historial de narcotráfico en el Llevant de Mallorca, regresa los tribunales. Este jueves, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares dará inicio al juicio contra uno de sus integrantes, un hombre de 33 años acusado de capitanear el tráfico de sustancias estupefacientes en la localidad de PortoCristo.

La actividad delictiva que hoy lo lleva ante el juez se sitúa, principalmente, en el último tramo de 2024. Según el escrito de la Fiscalía, el acusado, apoyado por varios socios, convirtió una vivienda en un activo punto de venta y distribución de cocaína y cannabis.

Aquel inmueble no solo era su centro de operaciones, sino también el objetivo de una discreta vigilancia policial que se prolongó durante meses. El cerco se cerró finalmente el 15 de enero de 2025, cuando los agentes irrumpieron en la vivienda para desmantelar el entramado.

El registro de aquel día no dejó lugar a dudas sobre la envergadura del negocio. La Policía se incautó de más de 8.000 euros en metálico, diversas cantidades de sustancias estupefacientes, una balanza de precisión y útiles para el pesaje y un importante lote de joyas, entre otros objetos.

El acusado, que permanece en prisión provisional desde el momento de su detención, se enfrenta ahora a una petición de cuatro años y seis meses de cárcel. Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público solicita una multa de 24.000 euros como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El líder del clan, Ramón Orta Gámez, cuenta con un largo historial delictivo. Desde hace muchos años, este narcotraficante mallorquín acumula condenas de todo tipo por delitos de tráfico de drogas (4), delito de homicidio doloso, delito de tenencia de armas, municiones y explosivos, y delitos contra la salud pública con sustancias nocivas o productos químicos.

Desde el 31 de octubre de 2025 se encontraba entre prisión preventiva por su vinculación con la organización criminal que lideraba Stefan Milojevic y Gonzalo Márquez. El histórico narco de la Part Forana de Mallorca fue detenido durante la operación ‘Enroque Manso Bal’, pero ahora la Audiencia Nacional lo ha dejado en libertad.