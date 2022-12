«Como alcalde, creo firmemente que Palma se merece ser una ciudad mejor, sostenible, amable, pensada para la ciudadanía, con más árboles y sombras y con más espacios para pasear. Por eso, dedico tiempo, esfuerzos y muchas horas a hacerlo posible». Así lo ha afirmado el alcalde de Palma, José Hila, este sábado, durante su discurso del Estendard, que ha tenido lugar en la plaza de Cort.

Según Hila, la Festa de l’Estendard «es el símbolo de Palma, de una Palma con más de 2.000 años de historia durante los que en ella han vivido diferentes personas y culturas que han conducido al presente». «Somos el fruto de ese legado. Un legado que se ha de cuidar y respetar», ha dicho, puesto que Palma «es la ciudad de los Derechos, de la tolerancia, de la igualdad entre hombres y mujeres, de la educación y de los niños».

El alcalde ha planteado de este modo «una Palma que construye un futuro desde el respeto, una Palma que se está transformando, que está cambiando, mejora porque no se puede quedar atrás, debe avanzar».

Hila ha invitado entonces a los presentes a realizar con él un recorrido por esta Palma «en transformación». «Una Palma», que ha apuntado, comienza en el nuevo Paseo Marítimo, «uno de los sueños más deseados que ya se está convirtiendo en realidad». «Es un proyecto ilusionante que cambiará la primera línea de Palma y, sobre todo, nuestra relación con el mar, que se acercará a la ciudad y la volverá a conectar con su esencia mediterránea», ha destacado, informa Europa Press.

El recorrido ha avanzado hasta llegar a las plazas y calles de Camp d’en Serralta, Pau Casals, España, Nuredduna y Columnas, Fra Alzina… «y más que vendrán», ha avanzado el alcalde. También, hasta el parque de Sa Riera que, ha recordado, «durante más de 20 años, ha tenido un punto negro que no se resolvía, un espacio que formaba parte de la memoria de la ciudad y que se encontraba vacío». «Ahora, el Luis Sitjar ya es de Palma y podemos dibujar, también, su futuro», ha celebrado.

«Imagináoslo: entraremos por la puerta, que recuperaremos, y nos

encontraremos con una zona verde con equipaciones públicas. Después de atravesar la Riera enlazaremos con el nuevo parque de Bons Aires, que se habrá abierto a la ciudad. De allí a Son Busquets, el nuevo barrio para jóvenes de Palma, con más de 800 viviendas a precios de alquiler asequibles. O a una plaza de España mejorada y con un nuevo pavimento para coger el tranvía que transformará los barrios, los pondrá al día y, sobre todo, los conectará. Y, acabaremos, de nuevo, en el mar, un mar azul sin vertidos, gracias a la nueva depuradora. Es un paseo por una ciudad que puede parecer lejana, pero que no lo es. Es la ciudad del presente, que está en transformación gracias a la constancia y creencia que Palma se lo merece», ha hecho hincapié.

Asimismo, Palma es según el alcalde «una ciudad que cree en la sostenibilidad y la hace suya porque no hay otro camino». «El cambio climático es una realidad que hay que combatir y mitigar porque se está ante una emergencia climática y Palma debe estar preparada», ha manifestado.

En este sentido, Hila ha recordado como el Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto ambicioso que hará posible que en 2030 todo

el Consistorio sea autosuficiente y se alimente solo de energías 100%

limpias; ha renovado el alumbrado público, aplicando el sistema LED, habiendo logrado en 2021 reducir un 35% las emisiones de dióxido de

carbono a la atmósfera, además de hacer caer un 40% el consumo; ha quitado espacio al vehículo para que lo gane la ciudadanía y ha optado por el transporte público.

Por este motivo, durante estos años Cort ha invertido mucho en la mejora del transporte público. «Cuando acabe el mandato habremos renovado 165 autobuses, el 92% de la flota que nos encontramos en 2015. Y lo habremos hecho eligiendo energías más limpias. Además, ya hemos mejorado la red y creado nuevas líneas; renovado Bicipalma, triplicando el número de bicicletas y casi el de estaciones, y ampliando la red más allá de la Vía de Cintura», ha destacado Hila, asegurando que «el tranvía permitirá culminar este proceso».

En palabras del alcalde, la lucha contra el cambio climático en Palma ha de ser además «justa», dado que «se trata de un compromiso con las generaciones futuras». Por este motivo, ha incidido, «la sostenibilidad tiene que ser verde y, también, socialmente justa» para «no dejar a nadie atrás».

Al respecto, ha puesto en valor como «durante la pandemia, se movilizó el mayor paquete de ayudas y recursos de la historia de la ciudad –casi 40 millones de euros– y no se planteó en ningún momento recortar servicios públicos». Algo que, ha asegurado Hila, «tampoco se hará ahora con la guerra de Ucrania y la inflación», pues este Ayuntamiento «sigue estando al lado de las personas», lo que ha permitido a Palma «ser motor económico de Baleares».

«La recuperación es evidente: la cifra de paro de noviembre era similar a la de julio y agosto, en plena temporada. Es un buen dato, pero tiene que venir acompañada con otro dato muy importante: la mejora de los sueldos. Salarios justos y adaptados al presente», ha reivindicado.

A pesar de todo lo hecho hasta ahora, el alcalde se ha mostrado consciente de que «quedan muchas cosas para mejorar Palma». También, «de los errores cometido» de los que ha dicho, «haber aprendido, para no repetirlos».

De este modo, Hila ha defendido su forma de hacer política, que ha definido como aquella «centrada en dar respuesta a las necesidad de la ciudadanía». «No creo en la crispación, ni en el ruido; creo en una gestión serena y tranquila, próxima», ha incidido.

Entre los retos de futuro Hila ha señalado la vivienda. «Es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y uno de los hitos a resolver por las instituciones», ha reconocido, abogando porque «la vivienda sea el quinto pilar del estado del bienestar y esté a la altura de la sanidad y la educación». Por eso, se ha comprometido a que cuando acabe el mandato «Palma habrá incrementado en un 26% el parque público de vivienda de alquiler en relación con el 2015».

Otro hito importante, ha apuntado, es el nuevo Plan general, que prevé que casi la mitad de los nuevos desarrollos urbanísticos tengan que ser viviendas de protección oficial. «Son cerca de 8.000 nuevas viviendas. No solo esto: ya está en marcha el nuevo barrio para jóvenes de Son Busquets, que se hará desde el ámbito público y supondrá la construcción de más 800 viviendas de alquiler asequible. Además, serán autosuficientes en materia energética».

Para terminar su discurso, el alcalde de Palma ha rendido homenaje a Aurora Picornell, cuyos restos mortales han sido identificados este 2022 en la fosa de Son Coletes de Manacor, 85 años después de ser asesinada por el fascismo, y a ‘les Roges del Molinar’.

«Somos una Palma que no tiene miedo de mirar al pasado para cerrar heridas. Una Palma feminista, de derechos y con valores, que confía en la cultura y que cree en la importancia de cuidar y mimar la educación, ayudando a cerca de 500 familias con la gratuidad de la etapa 2-3 años mientras se incrementa el Bono Escolar. No creemos en otra ciudad; queremos una Palma en color y no en blanco y negro. Yo estoy orgulloso porque la Palma del presente ya es la del futuro», ha concluido.