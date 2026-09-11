Un grupo de jóvenes turistas se bañan desnudos tras abordar un barco atracado en el Puerto de Alcúdia

Un grupo de jóvenes turistas protagonizó una llamativa escena a última hora del pasado miércoles en el puerto de Alcúdia, después de acceder a un barco que se encontraba atracado en el muelle, desnudarse y lanzarse al agua ante la sorpresa de las personas que estaban en los alrededores.

El episodio tuvo lugar en la zona de Carrer de Teodor Canet, en el puerto de Alcúdia, frente a varios conocidos restaurantes y establecimientos de la zona. Algunos testigos que presenciaron la escena no daban crédito a lo que estaban viendo y varios llegaron a grabar el momento desde los balcones de edificios cercanos.

Según los testimonios recogidos, el grupo de jóvenes turistas abordó una embarcación que se encontraba amarrada en el muelle y, completamente desnudos, comenzaron a lanzarse al mar.

La situación llamó especialmente la atención por tratarse de una zona portuaria que no está destinada al baño. Los jóvenes se tiraron al agua sin aparentemente tener en cuenta las condiciones del lugar, donde puede haber residuos, suciedad y restos procedentes de las embarcaciones amarradas en el puerto.

Tras finalizar el baño, los jóvenes salieron del agua, se vistieron y abandonaron el lugar. La escena dejó sorprendidos a vecinos, turistas y clientes de los establecimientos cercanos que fueron testigos de lo ocurrido.

El incidente protagonizado por estos turistas en el puerto de Alcúdia generó numerosos comentarios entre las personas que presenciaron la situación, debido a lo insólito de la escena y al lugar elegido para darse el baño.