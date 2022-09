Gritos de «¡presidenta, presidenta!» a Ayuso en el Auditorio de Palma de Mallorca

Fue el momento cumbre de la noche. Isabel Díaz Ayuso había electrizado a un auditorio entregado de más de 1.700 personas. Y todo surgió después de la conferencia, cuando la presidenta permitió que desde el auditorio se le formularan preguntas y un espectador le espetó: «¿Qué será de Isabel Díaz Ayuso cuando deje la Comunidad de Madrid»?, a lo que siguió una reacción espontánea del público con gritos de «¡presidenta, presidenta!».

«Hay que estar al servicio de España cada uno desde su posición, desde donde entienda que puede aportar algo. Yo sirvo a España a través de la Comunidad de Madrid, que es mi capital y que me encanta. Es mucho lo que me queda por hacer y eso es más que suficiente», afirmó Ayuso, que recordó que «los presidentes autonómicos tenemos que entender que somos sólo representantes del Estado, no dueños de nuestros terruños»

La presidenta dijo que no había llegado su momento, porque «yo soy una recién llegada. Como ha dicho antes Eduardo, hace sólo tres años que no sabía ni que sería candidata y ahora me dicen que venga, a La Moncloa, y eso no puede ser así».

En cuanto al futuro, dijo que «estoy plenamente convencida de que el cambio en España es imparable, y estoy segura también de que eso lo sabe el Gobierno. Por eso ya van colocando a afines y llevando al extremo la política para que al que venga le cueste más corregirlo. Yo lo que quiero por encima de todo es que Feijoo sea presidente. Ese será el día más feliz de mi vida».

«Además, como presidenta autonómica para mí será un alivio, porque todo lo que hace este Gobierno es ir contra la Comunidad de Madrid. Esto no ocurre en ningún lugar en el mundo», agregó Isabel Díaz Ayuso, que concluyó con una sentencia tajante: «sé que Madrid será mi principio y mi fin y estoy muy contenta con eso».