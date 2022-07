El Gobierno Balear mata moscas a cañonazos

El vicepresidente del Gobierno de Baleares, Juan Pedro Yllanes, carga contra los salones recreativos en Baleares pese a ser un 8% de la oferta en juego y no tener ningún expediente de menores en dos años. En Baleares se está preparando la reforma de la ley de juego, aprobada en el 2014, que está a punto de poner en jaque a un sector que lleva 50 años funcionando de manera regulada, legal y controlada: el de los salones recreativos.

La nueva reforma de la ley de juego que quiere imponer el Gobierno Balear con una moratoria automática para impedir la apertura de nuevos locales y un endurecimiento de las restricciones actuales. Todo ello no ha contado en ningún momento con el consenso de los sindicatos y de la patronal, ya que éstos, afirman, no han sido invitados a participar en las reuniones de la llamada Mesa Social del juego, dejando de lado el órgano consultivo ya constituido en el que sí están representados todos los actores: la Comisión Balear de Juego.

Apoyándose en argumentos como la protección de segmentos vulnerables, el vicepresidente balear ha iniciado su particular cruzada contra del juego centrándose en los salones de juego presencial pese a ser una parte pequeña del espectro de juego en la comunidad Balear: tan solo 8% del juego en las islas se realiza en los salones mientras que el 49% hace entre la ONCE y loterías nacionales, que no cuentan con restricciones a la hora de poder realizar campañas de comunicación, cuentan con un gran presupuesto de medios, anuncian y reparten premios mucho más grandes y no tienen con sistemas control de menores para la venta, restricciones que si que tiene el juego privado especialmente el de los salones de juego.

Según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad Español) en su Informe del 2021 de Adicciones comportamentales titulado “Juego con dinero, uso de videojuegos y uso compulsivo de internet en las encuestas de drogas y otras adicciones en España EDADES y ESTUDES” refleja que un 17% de los menores a nivel nacional declaran jugar en salones recreativos frente al 48% que lo hacen en Loterías, Primitivas, Bonolotos y al 40% que lo hacen en apuestas instantáneas como los rascas de la ONCE.

Si este dato del juego de los jóvenes en salones de juego lo trasladamos a Baleares el porcentaje se reduce a una mínima expresión, ya que en palabras del propio vicepresidente Yllanes “en los últimos dos años no ha habido ningún expediente en Baleares relacionado con la entrada de menores en los salones de juego”, todo ello gracias a las diferentes iniciativas y controles han ido realizando los propios salones para poder erradicar ese problema de la sociedad balear.

Todo esto deja entrever cierta desmedida e interesada insistencia del vicepresidente Yllanes en poner el foco del conflicto del juego en Baleares en un sector que, basándose en los datos, no representa ni de lejos el principal problema.