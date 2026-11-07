Formentera invita al delegado socialista del Gobierno a visitar una isla desbordada de pateras, inmigrantes y menas

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, invita al nuevo delegado socialista del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, a visitar una isla desbordada de pateras, inmigrantes y menas y mantener una reunión de trabajo para abordar la situación migratoria y las necesidades de seguridad de Formentera.

En una carta, el presidente insular le ha trasladado la enhorabuena por su nombramiento y le pide una mayor implicación, con recursos estables, información previa sobre las llegadas y un seguimiento continuado de la situación.

El presidente recuerda que sólo en un día, a finales de octubre, llegaron a Formentera más de un centenar de inmigrantes ilegales a bordo de seis embarcaciones.

Ante la continuidad de las llegadas, el Consell pide reanudar con la Delegación del Gobierno la coordinación para retirar y trasladar las pateras abandonadas al litoral. Además, en el área de residuos de Es Cap se acumulan unas 150 embarcaciones pendientes de ser trasladadas a Ibiza para gestionarlas.

El Consell cuenta actualmente con 240 menores inmigrantes no acompañados (menas) bajo tutela y numerosos expedientes pendientes de cierre. Portas señala que el Consell asume su responsabilidad en materia de protección y tutela, advirtiendo que la presión sostenida sobre los servicios de acogimiento pone a prueba la capacidad de respuesta de una isla con recursos e infraestructuras limitados.

Hay que recordar que desde 2024, junto a la vecina Ibiza, Formentera es el nuevo destino favorito para las pateras que llegan a las costas de Baleares y representan el 60% del total de llegadas de embarcaciones, muchas de las cuales permanecen meses en sus costas y playas ante la falta de recursos y medios materiales y humanos del Consell para su retirada.

Portas reclama a los organismos competentes que refuercen la coordinación y agilicen los procedimientos de determinación de la edad con todas las garantías legales.

En octubre, según los datos recogidos en la carta, se registraron 19 llegadas de personas declaradas menores, de las que 11 se confirmaron como menores de edad. Resolver estos procedimientos con mayor celeridad permite adecuar la acogida a la situación de cada persona y garantizar la protección de los menores.

El presidente propone incluir en su reunión las necesidades de personal y medios de la Guardia Civil en Formentera, así como el refuerzo de la coordinación entre administraciones para atender las necesidades de seguridad de la isla durante todo el año.

Portas ofrece la colaboración del Consell y plantea la visita como una oportunidad para que el nuevo delegado conozca de primera mano la situación de Formentera y pueda acordar con la institución insular actuaciones concretas.