Un ferry de la línea Argelia-Marsella rescata a 19 magrebíes que se dirigían a Baleares en patera

La Guardia Civil ha comunicado el rescate en aguas de Baleares de 19 personas inmigrantes de origen magrebí, todas en aparente buen estado de salud, a bordo de una patera por parte de un buque de línea regular, que los ha trasladado al Puerto de Palma para su desembarque.

El rescate se produjo la noche de este miércoles, a las 21.20 horas, a 80 millas al sur de la isla de Cabrera y fue necesaria la intervención de la patrulla de Fiscal y Fronteras de Puerto de Palma.

El rescate lo realizó el ferry Jean Nicole, IMO 9161948, que cubre la línea regular Argelia-Marsella.

Hay que recordar que Baleares ya ha duplicado en lo que va de año el número total de inmigrantes ilegales que llegaron a las costas de las Islas en 2023, a falta de todavía dos meses para cerrar el ejercicio. Si bien el año pasado llegaron 2.278 personas a bordo de 276 pateras, en lo que va de 2024 ya han llegado hasta 4.694 migrantes a bordo de 284 embarcaciones.

Se trata de una cifra preocupante que se ha conseguido a principios de noviembre, a falta de dos meses para cerrar el año. Un periodo de tiempo en el que todo apunta a que continuará la avalancha de pateras, por lo que la cifra respecto al año 2023 seguirá aumentando su diferencia.

El ministro socialista del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este miércoles que la ruta migratoria Argelia-Baleares existe pese a la avalancha de pateras, provocando la indignación de la Guardia Civil. La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha alertado del aumento del 115% en el número de ilegales llegados al archipiélago en 2024 respecto al año pasado.

Una situación que la asociación ha calificado como «crisis migratoria sin precedentes», sobre todo en Formentera, isla que con tan sólo 28 agentes de Guardia Civil ha gestionado la llegada de más de 2.000 inmigrantes irregulares en lo que va de año.

«Los guardias civiles destinados en esta Isla están desbordados y se enfrentan a mafias que operan con mayor descaro y violencia. Es urgente reforzar las plantillas y dotar a la isla de una base del Servicio Marítimo para garantizar la seguridad, tanto de los migrantes, como de los guardias civiles y de los ciudadanos y residentes», han manifestado desde Jucil.

Por su parte, el senador autonómico del PP por Baleares Miquel Jerez denunció el martes en la sesión de control del Senado el «abandono del Gobierno de España ante el caos migratorio en Baleares». El popular cuestionó duramente que, pese a los datos, Marlaska haya vuelto a negar, en sede parlamentaria, la ruta migratoria consolidada entre Argelia y el archipiélago balear.

«Durante los últimos siete días cerca de mil migrantes han alcanzado la costa de Balears. Entre ellas, jóvenes, niños y mujeres embarazadas. Los registros se han duplicado. Cerraremos el año con más de cinco mil migrantes sobre nuestro territorio, unas cifras que evidencian que hay una ruta consolidada y una cómoda vía de acceso para las mafias que trafican con las personas», manifestó Jerez en el Senado.

El senador del PP aseguró que «existe esta vía porque España no tiene una política migratoria clara y porque no hay medios para combatir estas avalanchas. En Baleares no se pueden controlar 1.600 kilómetros de costa con las embarcaciones que tenemos. Estamos en franca desventaja».