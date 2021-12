Se nos ha ido Pere Pla, prácticamente en silencio, víctima de un ictus. La última vez que hablé con él fue el otoño de 2012, en Digitals, el estudio de Toni Fernández (Cas Català Nou) mientras mezclaba su álbum en solitario El Pes del Cel, en el que ponía música a poemas propios y una selección de Albert Rosselló y Andreu Vidal, y como referente de sus preferencias el poema de Arthur Rimbaud, Sensació. El título genérico refiere uno de sus poemas, donde podemos leer esta estrofa: “I així aniré pel camí de la gent. / Sé quan somriure (d’amagat) com els animals. / Mai en fugiré de les mirades incolores. / Camin amb el teu pes que és el pes del cel”.

Expresándose en catalán de Mallorca cerraba su viaje de 30 años (entre 1982 y 2012) iniciado con juegos fonéticos, encumbrado con el castellano y finalmente la despedida en su lengua materna. Este poema refleja bien su personalidad un tanto hermética, de la misma manera que esa gran balada de 1986, Juegos de la lluvia, que al escucharla por primera vez supe que estaba llamada a convertirse por siempre en un icono del pop-rock insular.

En el paisaje dominado por toques nerviosos de guitarra, aullidos puntuales de una belleza sencilla que te atrapa de inmediato, Pere Pla canta-cuenta un flash que dibuja a la perfección el existencialismo de aquellos años. Desde el primer instante su voz nos arrastra a imágenes insólitas: “Si una noche al volver/Solos y ebrios de un bar/Ves una luz ondulando/Debajo de nuestros pies /Dejamos de andar, estamos bien/Por un instante qué fácil es ser feliz”. Y rematando con un inspirado estribillo: “Qué importa vivir en la ciudad / Si en la noche somos agua / De los juegos de la lluvia”. Nunca ha dejado de estremecerme cada vez que la escucho, pasen los años que pasen.

Pere Pla encarna la movida de los 80 en Mallorca y de hecho le veremos en la playa de Sant Elm (Andratx), en julio de 1977, durante la ocupación por ecologistas de la isla Dragonera. Entonces se anunciaba Pere Aeroplà. Después llegarían los capítulos de Forats Negres y Forats Naturals, antes de acabar fundando Furnish Time, que le confirmará como referente del pop.

Primero, ganando el I Concurs de Pop-Rock Ajuntament de Palma-agosto 1982- que le permitirá grabar el EP The Joy of the Others, ilustrado por Rafel Joan; después, en mayo de 1985, telonero de The Smiths, en el Paseo de Camoens en Madrid ante 300.000 personas, y meses después tal que en noviembre, grabar con la discográfica Twins el gran legado que es Furnish Time, seis canciones entre las que se cuenta Juegos de la Lluvia, algunas de ellas, como Tercera persona y Háblame de mí, estrenadas en aquel histórico debut en el Paseo de Camoens. De su etapa como Forats, un tema se crece como seña de identidad: Fex caduc.

Tuve claro desde el primer momento que, pese a las limitaciones de la época, Pere Pla tenía un don especial. Nos entendíamos bien, siempre desde el respeto, hasta el extremo de que a pesar de lo huidizo que acostumbraba a ser, nunca me negó una entrevista. Recordaré las dos más importantes para mí. La primera en el programa Tramuntana (TVE), que tuve la fortuna de trabajar mano a mano con el realizador Javier Montemayor. Fue como ganador del Concurs de Pop-Rock en el que yo formé parte del jurado. Y la más personal, esa doble página para El Día de Baleares, cuando editó Furnish Time. Cuando nos encontrarnos en 2012 era alguien que volvía a estar ilusionado, después de años de encierro voluntario.

Su relación pionera en la conjunción de música y artes plásticas en paralelo con los ExCrocodiles la hizo de la mano de dos valores emergentes, en los días en que todo comenzaba y tan válido era el uno como el otro.

Para despedir este obituario, quiero regresar a Juegos de la lluvia, recoger la estrofa final y hacerla mía a modo de emocionado epitafio. “Y qué importa tener en qué pensar / Si una noche amanece / En el espejo que es el suelo / Uhhhh… Ehhhhh….”.

Buena y enriquecedora travesía, querido Pere Pla.