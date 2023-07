El ex alcalde socialista de Palma José Hila no tenía proyecto alguno para hacer vivienda pública (VPO) en el antiguo cuartel de Son Busquets (850) ni en la cerrada y vetusta prisión de la carretera de Sóller (103), pese a los reiterados anuncios realizados durante los ocho años que ha estado al frente del anterior gobierno de coalición, con independentistas de Més y Podemos. Dos legislaturas marcadas por la propaganda de toda clase de propuestas y concursos de ideas para estas dos instalaciones, que quedaron en nada.

De hecho, se cumple este mes un año del anuncio realizado por el ex concejal independentista de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma, Antoni Noguera (Més), sobre una supuesta inversión de 193.000 euros para la redacción del proyecto de ejecución y la dirección de obras para la rehabilitación de la antigua prisión de Palma.

El objetivo, según afirmó Noguera, era convertirla en un centro de creación de artes escénicas y visuales (1.200 metros cuadrados del total del edificio), mientras que sobre la superficie restante (7.800) se habría llegado a un acuerdo con la Universidad de las Islas Baleares (UIB) para que albergara una residencia de estudiantes. Pero de todo aquello nada hay registrado en documentos oficiales, según ha denunciado en rueda de prensa el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, que calificó estas iniciativas del anterior gobierno de «entelequias».

Sobre los terrenos de la antigua prisión de Palma, Fidalgo dejó claro que «no hay ningún documento que avale el proyecto que se presentó de manera verbal, así que habrá que ver los compromisos vinculantes adquiridos para esos terrenos».

Fidalgo aseguró en su comparecencia ante los medios que el Ayuntamiento no dispone tampoco de «ningún protocolo firmado para el uso y destino de esos terrenos» y por ello, no aclaró si el nuevo gobierno municipal está a favor o no de ese mismo proyecto del que nada se conoce.

En cuanto a la cesión de los terrenos de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) de Son Busquets, el responsable de Urbanismo también ha recalcado que «no hay ningún documento en la Gerencia que permita dilucidar compromiso alguno de nadie con respecto a Son Busquets con el Ayuntamiento de Palma».

Inicialmente el Ministerio de Defensa negoció la cesión de terrenos con muchas comunidades autónomas y ciudades de España («con Palma no», precisó), para posteriormente, trasladarse al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ahora al Sepes.

«Ese suelo, a día de hoy, es propiedad de Sepes y la entidad decidirá qué es lo que se hace con ese suelo, por lo que sobre eso tratan las conversaciones técnicas», relató el nuevo responsable del área municipal de Urbanismo.

Teniendo en cuenta que el desarrollo de cualquier proyecto, en uno y otro espacio, precisa de una modificación puntual del planeamiento urbanístico que requiere su aprobación por un pleno donde el gobierno municipal del PP está en minoría con 11 de 29 concejales, la incertidumbre es máxima sobre el destino de ambos espacios, dada la necesidad de alcanzar el máximo consenso político posible para definir su futuro.