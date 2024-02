Éste es el nuevo refuerzo del Fibwi Palma para acabar la Liga

El Fibwi Palma ha cerrado la contratación de un nuevo refuerzo. Se trata del base argentino Sebastián Mignani. Nacido en Mar de la Plata el 16 de agosto de 1990, Mignani, de 1,84 metros de altura, regresa al baloncesto español tras haber militado en las filas del CB Morón la temporada pasada aunque en la actualidad militaba en el Regatas Corrientes de la Primera División argentina. Mignani, que tiene previsto incorporarse hoy mismo a los entrenamientos con el Fibwi Palma llega a la isla para reforzar a los de Ricardo Úriz en estos últimos seis encuentros de la fase regular con la ventaja de conocer a la perfección la LEB Plata.

Durante la pasada campaña en el CB Morón, Mignani disputó un total de 14 encuentros promediando una media de 23,53 minutos por encuentro en los que anotó 11,3 puntos, capturó 2,3 rebotes y repartió 5,2 asistencias siendo uno de los jugadores destacados del equipo. Con Regatas Corrientes Mignani disputó un total de cuatro encuentros con una media de 23,3 minutos por partido anotando 6,3 puntos por partido. Ahora Mignani vuelve a España dispuesto a aportar su experiencia a un Fibwi Palma que se prepara para afrontar seis auténticas finales siendo la primera de ellas la visita al OCA Global-CB Salou de este próximo domingo 3 de marzo a la 18.15 horas.

Jorge Lafuente, optimista

El Fibwi Palma se prepara para afrontar las seis jornadas finales de la fase regular de la LEB Plata.El equipo entrenado por Ricardo Úriz vuelve hoy al trabajo para empezar a preparar el partido ante el CB Salou en el que buscará recuperar las sensaciones perdidas tras la derrota ante el Safir Fruits Alginet. “Fue una derrota dura la del domingo y todos tenemos ganas de resarcirnos y dar una buena imagen” reconoce Jorge Lafuente que admite que, referente al parón por ventanas las ventanas FIBA, “nos hubiera gustado irnos con victoria o jugar un partido más para lograr la victoria pero bueno, esto es deporte y uno gana y el otro pierde” apuntando luego: “Creo que el parón nos viene bien porque llevábamos desde navidades sin parar y el poder ir a casa y desconectar y salir de la rutina viene bien para coger fuerzas de cara a esas seis finales que tenemos”.

Sobre la derrota ante Alginet, el jugador nacido en Huesca apunta: “Como todas las personas tenemos días buenos y días malos. Es cierto que da rabia porque entrenamos muchas horas a la semana para llegar bien al partido y es verdad que no estuvimos bien. Nadie en el vestuario ha buscado excusas y bueno, ni hace una semana éramos los mejores ni ahora somos los peores. El equipo sigue trabajando igual y lucha por ganar y el pasado domingo no nos salieron las cosas. Alginet estuvo mejor y nos ganaron”

Pese a ese resultado, Lafuente tiene claro que el equipo no va a venirse abajo. “Veníamos de dos victorias y de haber logrado tres en los últimos cuatro y todos contábamos con ganar. Ha sido un bache y lo bueno y lo malo es que la competición no para ni tiene memoria. Ahora toda nuestra energía se centra en el partido en Salou. Va a ser un encuentro difícil porque ellos son un buen equipo, lo están demostrando y vamos con todo allí”.

Lo que si tiene claro el alero oscense es que el equipo no tiene que mirar más allá de la próxima jornada de liga. “Vamos semana a semana. Sabemos que quedan seis partidos pero no podemos pensar en Gran Canaria antes que en Salou. Vamos a ir con todo a Salou para pelearlo e intentar sacar ese partido. Llevamos ya muchas semanas trabajando de este modo y creo que es el camino correcto” añadiendo luego que “se ha hablado mucho de las expectativas que tenía el grupo y eso ya lo hemos borrado hace días. Cada entreno y cada hora de trabajo es importante para pulir los detalles y llegar lo más preparados al partido del domingo confiando en el plan y en que nos salgan las cosas”.

En cuanto a su estancia en el Fibwi Palma Jorge Lafuente reconoce sentirse muy a gusto en la isla. “Estuve muchos años en Huesca y venía a por nuevos retos deportivos y personales. La isla es increíble y las instalaciones y el club son geniales, no tengo ninguna queja. Me están tratando super bien y me dan todo lo prometido e incluso más, cosas que no hablamos en verano. No tengo ninguna queja” asegura. Sí tiene, en cambio “una espinita clavada” que es la parte deportiva. “No estoy dando, creo, mi mejor versión, mi mejor baloncesto. Eso depende de mi pero no es una cosa que no quiera hacer. Es un hecho que no me están saliendo las cosas pero trabajo para devolver esa confianza y estoy trabajando un montón y confío en que, ahora no me salen, pero en que esas cosas vayan saliendo”.