Can Marça es una espectacular cueva de hace 100.000 años que puedes visitar siempre que te lo desees en Ibiza. La isla con más demanda vacacional de nuestro país no solo ofrece sol y playa, también lugares con encanto. Las islas Baleares son un paraíso natural en todos los sentidos, no hace falta viajar a miles de kilómetros para descubrir en primera persona una especie de Caribe Mediterráneo. Si quieres descubrir el tesoro mejor guardado de la isla de Ibiza, toma nota de cómo visitar esta cueva de Can Marçà.

Visita en Ibiza la espectacular cueva de Can Marça de hace 100.000 años

View this post on Instagram A post shared by Ⓔⓧⓟⓛⓞⓡⓐ ⓝⓤⓔⓢⓣⓡⓞ ⓜⓤⓝⓓⓞ (@exploreourworldgc)

La tierra ha sido habitada durante miles de años por los primeros homínidos y poblaciones autóctonas con las que hemos compartido espacio. Con una diferencia de 100.000 años podemos descubrir cómo era Ibiza, la propia naturaleza es la autora de la cueva de Can Marça, una de las más destacadas de la zona.

Unos contrabandistas descubrieron este lugar que se usaba para poder guardar el botín sin ser descubierto. Gracias a ellos se puso en valor un lugar natural que fue creado para deleitar al ser humano. Durante miles de años se han ido formando grutas y espacios que han acabado siendo destacados.

Esta cavidad tiene espeleotemas, con una gran variedad: estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas, suelos estalagmíticos, gours y excéntricas. Según podemos ir descubriendo de estas cuevas que pueden ser visitadas y son uno de los atractivos turísticos de Ibiza. Más allá de la playa y del mar, hay un espacio natural que cobra protagonismo.

Por fuera pasearemos por unos acantilados que nos presentan una parte de la isla que quizás no conoceríamos de otro modo. Como el mar llega a la tierra y lo hace con unas rocas que impresionan. Por dentro, se abren paso estas cuevas que están llenas de tesoros ocultos. Las entrañas de la tierra de una de las islas más famosas del mundo brillan de una forma extraordinaria.

Un total de 350 metros por una cavidad cuya visita guiada hay que hacer es el primer paso para ver en primera persona la cueva de Can Marçà. Esta visita nos descubrirá: “la Sala de Entrada, el Templo de Buda, la Sala de la, el Lago de los Deseos (cuyas aguas están coloreadas con fluoresceína, creando un sorprendente y mágico efecto bajo una iluminación irreal), y las Galerías Secas, para alcanzar el túnel artificial que da salida a la cueva y fin al recorrido subterráneo.”