Encalla un yate en la orilla de la playa de Magaluf y convierte la zona en una atracción turística

La playa de Magaluf se convirtió este pasado domingo en el escenario de un llamativo e inesperado incidente sobre las aguas. Un yate de unos 12 metros de eslora se quedó completamente encallado en la misma orilla del mar, transformando de inmediato el lugar en una improvisada atracción turística que captó la atención de prácticamente todos los presentes.

Según ha podido saber OKBALEARES, la embarcación sufrió graves problemas mecánicos que le impidieron dar marcha adelante para alejarse del litoral. Ante la total pérdida de propulsión del motor, la fuerza de las olas fue empujando progresivamente el yate hacia la arena de la playa. El avance del mar continuó de forma inevitable hasta que el barco quedó del todo inmovilizado, invadiendo directamente la zona delimitada para el baño.

Rápidamente, la playa dejó de ser un espacio tranquilo dedicado en exclusiva para tomar el sol y nadar, transformándose en una especie de foco de entretenimiento y curiosidad. Decenas de personas y bañistas observaron perplejos y con asombro lo que estaba ocurriendo a escasos metros de sus toallas. Algunos de los testigos presenciales decidieron tomárselo con humor e ironía ante la surrealista estampa: «El nuevo parking de barcos en Magaluf», comentaba con gracia uno de los asistentes que presenciaba la escena.

Para solventar la situación, se activó un dispositivo de asistencia en la misma orilla. Entre los propios tripulantes de la embarcación y los socorristas de la playa de Magaluf, unieron fuerzas para tratar de desencallar la estructura del barco. Asimismo, las autoridades y el personal de salvamento trabajaron intensamente para garantizar que ningún bañista se metiera en el agua, priorizando la seguridad de todos los usuarios de la zona.