‘Diario de un ermitaño’, el universo visual del artista chino Yu Depeng desembarca en Palma gracias a ADEMA

El artista internacional chino Yu Depeng protagoniza en Mallorca PhotoFest la propuesta de la Escuela Universitaria ADEMA-Bellas Artes que transformará la exposición en experiencia de creación y pensamiento contemporáneo con un proyecto expositivo que desborda el formato tradicional para convertirse en un espacio activo de diálogo entre creación contemporánea, formación artística y pensamiento visual.

La iniciativa presentará la exposición Diario de un ermitaño del artista chino Yu Depeng, junto a una propuesta paralela desarrollada por el alumnado del grado, donde reinterpretarán el mundo visual de este artista internacional, según informa ADEMA en un comunicado.

La exposición se inaugurará el 25 de abril y podrá visitarse hasta el próximo mes de mayo. Antes de la inauguración oficial, prevista a las 19.00 horas, el programa de Mallorca PhotoFest incluirá a las 18.00 horas la actividad PhotoTalk: Conversa amb Yu Depeng, un encuentro con el artista que permitirá al público acercarse a su trayectoria y a las claves conceptuales de su obra. Ambas acciones, integradas en la programación oficial del festival, se desarrollarán en la Fundación Barceló.

Según ha explicado la jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes de ADEMA, Amparo Sard, «la presencia de ADEMA en esta cita no responde únicamente a una participación expositiva, sino a una concepción expandida del proyecto artístico como herramienta pedagógica. La propuesta sitúa al estudiante en un contexto real de producción y exhibición, generando un espacio en el que práctica, reflexión crítica y experiencia directa se articulan de forma inseparable».

«Nuestro alumnado tiene una oportunidad excepcional de contar con la presencia de un artista internacional de la talla de Yu Depeng que ha expuesto en el Museo Nacional del Prado y poder investigar e reinterpretar su obra», ha puesto en valor Sard.

En este marco, la obra de Yu Depeng se convierte en el eje vertebrador del proyecto. Nacido en China y afincado en Madrid, el artista ha construido una trayectoria internacional en el cruce entre cine experimental, fotografía, imagen en movimiento e instalación. Su trabajo se caracteriza por una aproximación poética y no narrativa, en la que confluyen referencias de la tradición cultural china y estrategias propias del lenguaje audiovisual contemporáneo.

A lo largo de la última década, su obra se ha presentado en instituciones como Ars Santa Mónica, Matadero Madrid o el Museo Nacional de Antropología, consolidando una presencia relevante en el contexto europeo. Su práctica explora las fronteras de la gramática audiovisual y aborda cuestiones como la identidad o la memoria, entre otras.

Obras en la Fundación Barceló

La exposición Diario de un ermitaño reúne sus videoinstalaciones más recientes, entre ellas, Cielo redondo y Tierra cuadrada, Misty y la pieza que da título al proyecto. El recorrido se plantea como una experiencia inmersiva en la que el espacio expositivo se transforma en una pintura en movimiento. Las imágenes se despliegan de forma fragmentada, generando una narrativa abierta en la que el espectador ocupa un papel activo. En palabras del artista, «no me gusta dirigir la mirada del espectador, prefiero que cada uno lo interprete según su sensación», subrayando así el carácter abierto de su obra.

Aunque los trabajos parten de paisajes del norte de Madrid, estos trascienden su dimensión geográfica para convertirse en territorios simbólicos atravesados por la memoria y la experiencia intercultural. En su práctica, el paisaje funciona como un lugar de tránsito donde los recuerdos de su China natal dialogan con el entorno español, generando una lectura expandida del territorio. El propio Yu Depeng reconoce este cruce de influencias al señalar que «hay muchas connotaciones de la pintura china de paisaje, pero también conexiones con la tradición europea».

Este enfoque se articula desde una dimensión introspectiva. El artista rehúye una lectura literal o documental de la migración para situarse en un plano más universal. «No me interesa tanto hacer un documental social de la migración, sino que prefiero trabajar sobre la sensación universal de verse desplazado o fuera de lugar», explica, planteando el desarraigo como una condición emocional compartida más que como un tema estrictamente social.

La exposición ha sido comisariada por Susana Sanz Giménez, especialista en imagen en movimiento con una trayectoria desarrollada entre Europa y China. Su trabajo aporta un marco crítico que conecta la obra de Yu Depeng con los debates contemporáneos sobre imagen, interculturalidad y nuevos lenguajes audiovisuales.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la participación del alumnado de ADEMA Bellas Artes. En la planta inferior de la Fundación Barceló, los estudiantes presentan una propuesta expositiva que no se concibe como complemento, sino como una extensión del discurso artístico. A partir de los ejes conceptuales del trabajo de Yu Depeng, desarrollan piezas que abordan la relación entre paisaje, memoria e identidad desde una mirada contemporánea.