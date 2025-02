Detenidos tres jóvenes por un atraco a punta de cuchillo en un local de ocio en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres jóvenes, dos de ellos de origen español de 18 y 19 años respectivamente y el tercero menor de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación en un local de ocio, en Palma, donde se perpetró un atraco a punta de cuchillo.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que agentes de este Cuerpo Policial han detenido a tres jóvenes, dos de ellos de origen español de 18 y 19 años respectivamente y el tercero menor de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación en un local de ocio. Uno de los mayores de edad también ha sido detenido por los agentes de la Policía Nacional como presunto autor de un robo con fuerza en un restaurante en Palma.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional inició una investigación como consecuencia de un robo con violencia perpetrado el pasado 21 de enero, sobre las 04.00 horas, en un local de ocio ubicado en el barrio de Son Gotleu de Palma.

Un joven accedió al interior del establecimiento con la cara tapada, dirigiéndose a la empleada a quien intimidó diciéndole: «no me mires a la cara…dame lo que tienes por las buenas…dame el dinero». La empleada le indicó que no había mucho dinero y el joven le dijo que no llamara a la Policía y que le diera todo lo que tenía.

En ese momento, el atracador accedió al interior de la barra, amenazando a la empleada con un cuchillo, que esgrimía a la altura de la cintura, obligando a la trabajadora a abrir las cajas registradoras apuntándole con el cuchillo.

Una vez que se apoderó del dinero, el ladrón huyó del lugar, al tiempo que amenazaba a la trabajadora, diciéndole: «no llames a la Policía o te pasará algo, tengo un arma en mi casa, no me denuncies».

Los agentes llevaron a cabo las pesquisas correspondientes, logrando identificar al joven, por lo que realizaron un dispositivo para la localización del mismo, consiguiendo detenerlo el pasado jueves como presunto autor del robo con violencia e intimidación.

Los agentes intervinieron al joven diferentes efectos, consiguiendo recuperar la práctica totalidad del botín, localizando otros efectos de los cuales se dispusieron a realizar gestiones para localizar su procedencia.

Las gestiones dieron resultado y los agentes averiguaron que los efectos que portaba el detenido fueron sustraídos en un restaurante del barrio de Santa Catalina, en Palma, donde accedieron días después forzando la puerta y sustrayendo diversos efectos.

Por tal motivo, también procedieron a su detención como presunto autor del robo con fuerza en el restaurante.

El joven pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para el mismo.

Los investigadores averiguaron que el detenido había sido inducido a cometer el robo con violencia e intimidación en el local de ocio por otros dos jóvenes. Por ello, siguieron con la investigación logrando identificar a los mismos, siendo uno de ellos menor de edad.

Los agentes del Grupo de Atracos emitieron una orden de detención y en la madrugada de este sábado una patrulla de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional localizó a los mismos y procedieron a su detención como presuntos autores del robo con violencia.