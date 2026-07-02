Detenido un pizzero italiano en Playa de Palma tras rajar con un cuchillo a un empleado que protestó por trabajar 16 horas en un día

La Policía Nacional ha puesto fin al calvario que sufría un trabajador de un restaurante de Palma. Los agentes han detenido al dueño del establecimiento, una pizzería situada en Playa de Palma, por agredir a su empleado porque se quejaba por unas jornadas laborales que se alargaban hasta las 16 horas diarias.

El arresto se produjo en la madrugada del pasado martes cuando el propio dueño del local, de nacionalidad italiana, alertó a la Policía de que acababa de cortar con un cuchillo a uno de sus trabajadores. Al llegar los agentes hasta el lugar, vieron que la víctima presentaba una herida en su rodilla izquierda de unos 15 centímetros y unos tres centímetros de profundidad. De hecho, sus compañeros tuvieron que aplicarle un torniquete para que no se desangrase.