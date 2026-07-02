Detenido un pizzero italiano en Playa de Palma tras rajar con un cuchillo a un empleado que protestó por trabajar 16 horas en un día
El dueño del restaurante provocó un corte de unos 15 centímetros en la rodilla de su empleado
La Policía Nacional ha puesto fin al calvario que sufría un trabajador de un restaurante de Palma. Los agentes han detenido al dueño del establecimiento, una pizzería situada en Playa de Palma, por agredir a su empleado porque se quejaba por unas jornadas laborales que se alargaban hasta las 16 horas diarias.
El arresto se produjo en la madrugada del pasado martes cuando el propio dueño del local, de nacionalidad italiana, alertó a la Policía de que acababa de cortar con un cuchillo a uno de sus trabajadores. Al llegar los agentes hasta el lugar, vieron que la víctima presentaba una herida en su rodilla izquierda de unos 15 centímetros y unos tres centímetros de profundidad. De hecho, sus compañeros tuvieron que aplicarle un torniquete para que no se desangrase.
Para entonces, el agresor ya había abandonado el establecimiento. Al ser interrogado por los agentes, el empleado herido explicó que la disputa comenzó porque le recriminó a su jefe las extenuantes jornadas laborales a las que eran sometidos de forma habitual, denunciando además recibir un trato diario «despectivo» y «violento».
Según la declaración de la víctima, el dueño reaccionó con furia, fue a la cocina a por un cuchillo y lo atacó en la pierna. Esta versión fue respaldada por varios testigos que presenciaron la escena, quienes confirmaron punto por punto el relato del afectado ante la Policía.
Minutos más tarde, el propietario regresó al restaurante visiblemente alterado. En un intento de desmarcarse de la agresión, alegó que el empleado se había lesionado de forma accidental al cortarse con la pata rota de una silla blanca del local.
Sin embargo, el testimonio de otro de los trabajadores desmontó su coartada. Este testigo detalló que el dueño primero arremetió contra la víctima utilizando la propia silla y, acto seguido, acudió a la cocina para armarse con el cuchillo con el que consumó el ataque.
La inspección ocular de los agentes terminó por sepultar la versión del hostelero: la silla mencionada tenía una pata fracturada, pero no presentaba el menor rastro de sangre, lo que hacía imposible que una herida de tal gravedad se hubiera producido con ese objeto.
Ante las evidencias, el hombre fue arrestado de inmediato como presunto autor de un delito de lesiones. Por su parte, la víctima recibió las primeras asistencias en el lugar por parte del personal sanitario, pero debido a la gravedad del corte, que requería entre cinco y diez grapas de sutura, tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario.