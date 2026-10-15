Detenido en Palma un técnico de mantenimiento por robar más de 146.000 euros de los cajeros automáticos que arreglaba

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un técnico de mantenimiento de cajeros automáticos por supuestamente sustraer más de 146.000 euros en efectivo aprovechando sus jornadas laborales. El arrestado realizaba intervenciones técnicas en diversas sucursales de la capital balear y aprovechaba el acceso directo al interior de los terminales para apoderarse del dinero.

El caso salió a la luz a raíz de la denuncia interpuesta por el director de seguridad operativa y gestión de efectivo de una conocida entidad bancaria. El responsable de la entidad alertó a las autoridades sobre continuos descuadres monetarios detectados en varias oficinas de Palma.

Según los análisis y la investigación interna del propio banco, el agujero patrimonial superaba los 146.000 euros, acumulados progresivamente desde el pasado mes de mayo de 2025 hasta septiembre de 2026.

Las primeras alarmas concretas saltaron en una sucursal ubicada en el distrito Oeste de Palma, donde la entidad detectó descuadres por un valor aproximado de 10.000 euros en un intervalo de tan solo tres meses. Las indagaciones internas apuntaban a una clara sospecha: las sustracciones tenían que ser obra de algún empleado de la empresa externa contratada para llevar a cabo el mantenimiento de los cajeros.

Con todos estos datos sobre la mesa, el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional asumió el mando de las pesquisas para esclarecer el caso. Los investigadores cruzaron las fechas de los descuadres detectados en los dos cajeros del distrito Oeste con los partes de trabajo y confirmaron que en todas esas jornadas un mismo técnico había acudido a realizar labores de reparación o revisión.

A partir de ese hallazgo, los agentes ampliaron el radio de la investigación al resto de terminales de la ciudad que presentaban descuadres de consideración. El patrón se repitió de forma milimétrica: en cada uno de los casos significativos, el encargado del mantenimiento había sido exactamente el mismo individuo.

Las pruebas definitivas llegaron tras el análisis minucioso de las grabaciones de las cámaras de seguridad que el banco tenía instaladas en las inmediaciones y el interior de los cajeros. Las imágenes mostraron con total claridad el modus operandi del trabajador: mientras simulaba o realizaba las tareas técnicas encargadas, manipulaba los cajetines para extraer abultados fajos de billetes de diversa cuantía.

A continuación, disimulaba la maniobra guardándose el efectivo en los bolsillos del pantalón o en su propia caja de herramientas, finalizaba el encargo y abandonaba pacíficamente la oficina sin activar ninguna alerta.

Con todas las evidencias reunidas, los agentes desplegaron este miércoles un operativo policial para proceder a su localización y arresto. Sobre las 11:00 horas, la Policía Nacional sorprendió al sospechoso en pleno trabajo, mientras realizaba labores de mantenimiento en un banco de la zona centro de Palma, siendo detenido de inmediato y trasladado a dependencias policiales.