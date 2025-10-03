Detenido en Palma un hombre por coaccionar a una mujer de Cartagena para que le enviara fotos íntimas

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre, de nacionalidad española, por coaccionar a una mujer para que le enviara fotos íntimas a través de las redes sociales. Está acusado de un delito de coacciones.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares, el Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica de Palma recibió una solicitud de colaboración por parte del Grupo II de Delincuencia Económica y Tecnológica de Cartagena para ampliar la investigación de una denunciante que reside en esta localidad murciana.

La mujer denunció que un usuario de una famosa red social la estaba acosando con la petición de imágenes o vídeos de carácter sexual y la amenazaba con difundir las fotos que ya tenía, si no accedía a hacerlo.

La mujer reconoció que esas fotografías se las había enviado a un usuario de esa misma red social que previamente se había puesto en contacto con ella.

Tras analizar toda la información, los investigadores descubrieron que el sospechoso, de nacionalidad española, residía en Palma y ya había sido arrestado por hechos similares después de que otra mujer le denunciara.

Es por ello que, tras localizarle, le detuvieron como supuesto autor de un delito de coacciones.