Detenido en Mallorca por masturbarse ante una menor mientras conducía una furgoneta

Detenido en Mallorca por masturbarse en una furgoneta ante una menor que caminaba por la calle en Manacor como presunto autor de un delito de exhibicionismo, supuestamente, mientras conducía un vehículo comercial por las calles de la localidad en presencia de una menor de edad.

En la tarde de ayer una menor que se encontraba paseando por el centro de Manacor, observó cómo una furgoneta de color blanco se acercaba lentamente por su espalda para posteriormente acelerar y situarse a su altura.

La joven continuó con su marcha observando como el vehículo seguía detrás de ella a muy poca velocidad, manifestó que el conductor tuvo que dar varias vueltas a la manzana para volver a situarse a su altura, no cesando este en su acción ni desviando la mirada de ella.

En ese momento y cuando la furgoneta se encontraba totalmente paralela a ella, observó como el vehículo era conducido por un varón, viendo claramente como el presunto autor mientras agarraba el volante con la mano izquierda, con su mano derecha se masturbaba, repitiendo los gestos sin ninguna intención de esconderse.

La chica manifestó que al temer por su integridad física o por las intenciones del ocupante del vehículo giró una de las calles del municipio con la intención de volver a su domicilio, introduciéndose en un aparcamiento cercano a su vivienda.

La joven se personó en dependencias de la Policía Nacional de Manacor, donde denunció los hechos explicando lo que había ocurrido.

Finalmente y tras las pesquisas practicadas se procedió a la total identificación del individuo, practicándose la detención del mismo como presunto autor de un delito de exhibicionismo.