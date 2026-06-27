Detenido tras intentar atracar un comercio armado con un cuchillo y una pistola y atrincherarse cuatro horas en Palma

Tras el intento de atraco, el Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional asumió la investigación e inició las gestiones para esclarecer los hechos e identificar plenamente al autor. Las primeras pesquisas permitieron localizar la identidad del presunto responsable, por lo que agentes del Grupo de Atracos, junto con efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y patrullas de la Policía Local de Palma, se desplazaron hasta su domicilio con el objetivo de proceder a su detención. Sin embargo, el sospechoso no se encontraba en la vivienda.

Pocas horas después, alrededor de las 17.00 horas, los investigadores tuvieron conocimiento de que el hombre había regresado al inmueble y, presuntamente, se había atrincherado en una de las habitaciones. Además, existían indicios de que todavía podía portar tanto el arma de fuego como el cuchillo utilizados durante el intento de robo.

Ante esta situación, se desplegó un amplio dispositivo policial en el que participaron agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y de las Unidades de Intervención Policial (UIP), con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y lograr la detención del sospechoso.

La intervención se prolongó durante más de cuatro horas. Finalmente, los agentes consiguieron acceder al interior de la vivienda, donde localizaron al hombre en una de las habitaciones. Según ha informado la Policía Nacional, el sospechoso, de complexión corpulenta, empuñaba un cuchillo de cocina y mantenía una actitud muy agresiva hacia los agentes, haciendo caso omiso de las reiteradas órdenes para que depusiera su actitud.

Tras unos momentos de gran tensión, los policías lograron reducir al individuo y detenerlo como presunto autor de un delito de tentativa de robo con intimidación, además de atentado y lesiones. Durante el forcejeo, cuatro agentes de la Policía Nacional resultaron heridos de carácter leve.

Una vez controlada la situación, los agentes recuperaron el cuchillo que portaba el detenido, si bien no lograron localizar el arma de fuego que, presuntamente, utilizó durante el intento de atraco al establecimiento.

El arrestado fue trasladado inicialmente a un centro hospitalario de Palma para ser atendido por los servicios médicos. Tras recibir el alta, fue conducido a dependencias de la Policía Nacional, donde quedó ingresado a la espera de ser puesto a disposición judicial. La investigación continúa abierta para localizar el arma de fuego y completar el esclarecimiento de los hechos. Los agentes siguen realizando gestiones para el total esclarecimiento de los hechos y la localización de la supuesta arma de fuego.