Detenido un argelino por asaltar a un turista en la entrada de su hotel de Palma y robarle el reloj de 35.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de origen argelino por asaltar a un turista en la entrada de su hotel para sustraerle, mediante el uso de la fuerza, un reloj de alta gama cuyo valor asciende a los 35.000 euros.

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de marzo, cuando la víctima regresaba a su hotel acompañado por su esposa. Justo en el momento en que la pareja se disponía a cruzar el acceso al establecimiento, dos individuos los abordaron violentamente por la espalda.

Los asaltantes se abalanzaron directamente sobre el varón e inmovilizaron su muñeca de forma agresiva hasta conseguir arrancarle la valiosa pieza. Con el botín en su poder, los delincuentes emprendieron inmediatamente la huida a pie a toda velocidad por las calles adyacentes, perdiéndose en el entramado urbano.

Tras el violento episodio, los perjudicados se trasladaron a dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia. La gravedad del suceso llevó al Grupo de Atracos de la Policía Nacional a asumir el caso y abrir una minuciosa investigación para esclarecer lo sucedido.

Durante semanas, los investigadores desarrollaron numerosas gestiones y pesquisas que permitieron identificar a uno de los implicados. Tras confirmar su filiación, los agentes emitieron una orden de búsqueda y captura contra el sospechoso.

El dispositivo dio sus frutos la tarde del pasado viernes, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) localizó al individuo en la vía pública y procedió a su inmediata detención. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no se descartan nuevas detenciones para localizar al segundo participante en el asalto.