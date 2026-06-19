Denuncian que las campañas de información para donar sangre en el principal hospital de Menorca excluyen el español

Polémica en el hospital público Mateu Orfila, el principal centro sanitario de toda la isla de Menorca. La asociación Mos Movem ha denunciado públicamente que los carteles y folletos informativos destinados a fomentar la donación de sangre han sido editados e instalados única y exclusivamente en catalán, marginando de manera absoluta el castellano de las comunicaciones oficiales dirigidas a los ciudadanos y pacientes.

Como no podía ser de otra forma, esta decisión ha desatado una oleada de críticas en las redes sociales, donde numerosos usuarios y pacientes han mostrado su firme rechazo ante lo que consideran un despropósito injustificable, ya que la medida afecta a un ámbito tan sensible como es el abastecimiento de reservas de sangre para salvar vidas.

Los ciudadanos han reaccionado con indignación e ironía ante la gravedad de la situación. «No son capaces de usar el español ni para pedir algo tan necesario como es la donación de sangre. Mira que son talibanes», apunta un usuario. Por su parte, otro ciudadano indignado comenta el absurdo de la medida señalando que se trata de un «despropósito». «Solo pueden dar sangre los que hablan catalán», indica.

Las críticas también han recurrido al sarcasmo para denunciar esta realidad: «¿Será que la sangre sólo es para catalanohablantes? ¿O que los catalanohablantes no quieren sangre de castellanohablantes?», se pregunta otro usuario en las redes.