David Otero vuelve a Pula Golf a defender su título

El musico madrileño David Otero se proclamó vencedor de la edición 2023 de The Battle of Stars. Repite un año después sin presión, con el ánimo de disfrutar y de apoyar una causa social tan importante como la lucha contra la ELA y la esclerosis múltiple. Habla de la práctica deportiva del golf como una vía para meditar, crecer y confiar en las posibilidades propias. Todo ello, meses antes de publicar su nuevo disco que llevará por título “Inteligencia natural”.

—¿El campeón llega con presión a The Battle of Stars 2024?

—Al revés, llego con menos presión. Ya lo he ganado así que llego con la intención de disfrutar. También te diré: lo mejor del año pasado no fue conseguir la victoria, fue la experiencia de convivencia con gente conoces de referencia y que para ti son ídolos, hablando de personas como Julio Salinas, Javier Clemente, Jorge Lorenzo, etc… Es gente que admiras, que te cae bien y hubo muy buen rollo con ellos. Y luego, tuvimos mucha suerte con nuestras parejas de juego, que pudimos competir con dos parejas espectaculares: nos reímos, nos divertimos, íbamos sin presión. Y pasó lo que pasó, que ganamos. Así que como ya hemos ganado, este año vamos pasarlo muy bien.

—De tu primera experiencia, ¿qué recuerdas con más cariño?

—Primero, el trato que recibes. Para mí, Mallorca es como mi segunda casa, he trabajado muchas veces allí, he celebrado infinidad de conciertos… Ir a las islas es estar en casa pero, además, si conoces un lugar tan maravilloso de la isla como los campos de Pula Golf Resort y además te tratan tan bien, te llevas experiencias únicas. Además, para mi es clave que detrás hay una causa como es la lucha contra el ELA. El apoyo a la investigación contra las enfermedades es muy necesario. No podemos parar de apoyar estas iniciativas. Ojalá hubiera mucha más conciencia colectiva en torno a la investigación sobre las enfermedades tan duras. Sabemos que mucha gente recibe los frutos del granito de arena que ponemos durante estos días durante el torneo.

—¿Qué significa para ti la práctica deportiva de una disciplina como el golf?

—Para mi salud mental es muy importante. Doy con el golf en un momento de mi vida en el que el único deporte que me ofrece paz es el surf, pero vivo en Madrid. Mi terapeuta me recomienda que busque un deporte al aire libre, en el que puedas caminar y desconectar. Al lado de casa tengo un campo de golf, y a los seis meses estaba jugando en campo. El golf es un deporte de fe. Cuando lanzas el swing, no ves el palo, no ves la bola y tienes que confiar en que vas a golpearla y dirigirla al hoyo. Es un acto de fe. Tienes que confiar en tu capacidad de concentración… Trabajas mucho con las frustraciones, con la concentración. Es un deporte meditativo, con muchas horas caminando solo por el campo pensando en tus objetivos. Me ofrece muchas herramientas para mi día a día emocional. Además, es un deporte muy social, en el que conoces mucha gente y, por último, de vez en cuando ganas una competición, así que no puedo pedirle más.

—Entre los participantes, mucha gente del fútbol, y tú llegas como “campeón de Europa”…

—Bueno, no soy campeón de Europa, pero soy forofo del Real Madrid y me siento campeón. Este año lo he vivido con mucha intensidad con mis hijos. Ellos son argentinos y ya viví la final del Mundial Catar con una pasión inmensa. Esta Champions la hemos vivido de manera alucinante con ellos.

—Tu próximo trabajo musical lleva por título “Inteligencia natural”. ¿Qué hay tras ese título?

—Estamos inmersos en un movimiento social de emergencia de la inteligencia artificial que es increíble. Todos la usamos, forma parte de nuestro día a día. No estamos ciegos y dejamos de lado la tecnología. Los que nos dedicamos al arte, a la reflexión y el pensamiento, tenemos cierta inquietud con lo que pasa. Ante esa situación, no puedes más que investigar, pensar y reflexionar. De ahí el título de “Inteligencia natural” para el disco que publicará en septiembre. Es un momento precioso para dialogar, confrontar ideas, legislar y progresar sobre la base de lo que debemos hacer y lo que no. Es un trabajo de investigación musical en el que hablo de la conexión de los seres humanos a través de las redes sociales, de los teléfonos, de nuestras cámaras… y cómo estamos en una dimensión en la que la relación entre el espacio y el tiempo se rompen y cómo eso nos afecta nuestro día a día