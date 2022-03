Héctor Cúper busca su segundo Mundial consecutivo, pero no lo tendrá fácil. Marruecos es claro favorito ante la selección que dirige el argentino, la República Democrática del Congo, que parte esta tarde (16.00 horas) como local en el partido de ida del play off definitivo. La vuelta se disputará el próximo martes en Rabat y el ganador obtendrá plaza para Qatar 2022. La República Democrática del Congo no participa en una fase final de una Copa del Mundo desde que lo hizo bajo su antigua denominación de Zaire en Alemania 1974.

«No será fácil. Marruecos es uno de los equipos más fuertes de África, pero tenemos la posibilidad de ponérselo complicado, aunque tendremos que hacerlo casi todo bien», dijo ayer el argentino en la conferencia de prensa previa al partido de esta tarde. Cúper, que está afincado en Mallorca, advirtió que «vamos a defender nuestras posibilidades. Nuestro objetivo es clasificarnos para la Copa del Mundo».

Se espera un lleno absoluto en el estadio de Los Mártires de Kinshasa. El primer ministro congoleño, Jean-Michel Sama Lukonde, estuvo el miércoles en el entrenamiento de los leopardos -sobrenombre con el que se conoce a la selección de fútbol- y les transmitió a los jugadores un saludo de parte del presidente de la República, Felix Antoine Tshisedeki. «Os vengo a traer dos mensajes -les dijo-. Uno es el de nuestro presidente. Otro es de todo el pueblo congoleño. No podéis ni imaginaros lo importante que sería para el país volver a una Copa del Mundo 48 años después».

La República Democrática del Congo, pese a no ser favorito, dispone de jugadores importantes en el panorama internacional, como el ex-sevillista Gael Kakuta, el delantero centro Dieumerci Mbokani, que juega en los Emiratos y, sobre todo, el también atacante Cedric Bakambú, ex del Villarreal que milita ahora en el Olympique de Marsella.

Además del Congo-Marruecos hoy se juegan otros cuatro partidos del play off final: Camerún-Argelia, Mali-Túnez, Egipto-Senegal y Ghana-Nigeria. Los cinco vencedores de las eliminatorias, que concluirán el próximo martes, representarán a África en la Copa del Mundo de Qatar, que se celebrará este año entre finales de noviembre y las tres primeras semanas de diciembre.