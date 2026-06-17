Sólo hoy: la firma española de vestidos de boda que llevan todas las famosas aterriza en Palma por tiempo limitado

La firma Coosy aterriza en Baleares con una exclusiva venta efímera que tendrá lugar los días 16 y 17 de junio, en horario de 10:30 a 20:00 horas, en Palma.

El recientemente reinaugurado Club de Mar ha sido el escenario elegido para acoger esta Summer Store, así como el evento privado celebrado el pasado 15 de junio. Una cita organizada por Fiona Ferrer, que reunió a destacadas personalidades de Madrid y Baleares, entre ellas Elisabeth Reynés y Martina Benvenuto, quienes disfrutaron además de la actuación en directo del cantante Juan Peña.

Una velada única en un entorno privilegiado que sirvió para celebrar la moda en todo su esplendor.

El equipo de Coosy espera estos días en Cantina Grill, dentro del Club de Mar. Una oportunidad irrepetible para descubrir sus diseños en un ambiente que combina moda, música y cócteles con inmejorables vistas al mar.