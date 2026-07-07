Ni kiwis ni melones: esta fruta es el nuevo ‘oro verde’ de Galicia porque ralentiza el envejecimiento y fortalece el sistema inmunitario

Esta fruta es el nuevo oro verde de Galicia, porque ralentiza el envejecimiento y fortalece el sistema inmunitario. Esta novedad puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle cuenta. Hay un ingrediente que se produce en nuestro país y que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en la manera de crear determinadas situaciones que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración.

Un giro radical que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener en estos días en los que cada producto que llega de la mano de un cambio de tendencia en la producción de un tipo de alimento que se considera oro verde. Una novedad plena que, sin duda alguna, deberemos tener en mente en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Galicia se convierte en el origen de un oro verde que podemos incorporar a nuestra dieta desde ahora mismo.

Ni melones ni kiwis

Los kiwis son ingredientes que pueden convertirse en básicos en nuestro día a día, podremos conseguir un extra de buenas sensaciones con ellos que no podemos dejar escapar. Será el momento de tener en consideración este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán de cerca.

Es una fruta de esas que impresionan y que pueden ayudarnos a conseguir un equilibrio perfecto. Vamos a conseguir un extra de buenas sensaciones de la mano de un detalle que hasta la fecha no sabíamos. Un buen básico que acabará convirtiéndose en nuestro mejor aliado.

Estas frutas de verano que producimos como los melones, acabarán marcando una diferencia importante en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que podría hacernos valorar un poco más el producto local.

No sólo buscamos los alimentos saludables, sino que también necesitamos descubrir la esencia de un buen básico que llega en forma de oro verde que acabará marcando la diferencia. Un super alimento que va más allá de los kiwis y de los melones, se trata de un producto que se produce de forma intensiva y que puede acabar siendo clave en estos días.

Este es el nuevo oro verde de Galicia que ralentiza en envejecimiento y fortalece el sistema inmunitario

El sistema inmunitario es el elemento que debemos fortalecer con algunos alimentos, en especial con un oro verde que podría acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras exigencias. La calidad de un producto que viene de España es esencial que tengamos en cuenta.

Tal y como explican los expertos de CampoGalego: «Factores como el tipo de suelo, el marco de cultivo o el método de polinización son básicos a la hora de crear una nueva plantación de cualquier fruto. En el caso del aguacate (persea americana), y pese a estar extendido por los cinco continentes, entran en juego otras variables como el viento, la exposición solar y la orientación de los terrenos. En un foro online organizado por AGACA, diferentes especialistas analizaron las posibilidades de implantación del aguacate en Galicia».

Siguiendo con la misma explicación: «Demetrio Badriñana, productor de aguacate en Perú, señaló que la producción mundial en 2024 fue de 10,4 millones de toneladas. Una cifra que será superior en este ejercicio. Y es que cada año el fruto recogido aumenta en un 6%. Las propiedades biosaludables (sin colesterol y con alta carga de vitaminas y minerales), la elevada demanda entre los consumidores menores de 30 años y los ilimitados usos culinarios que tiene, hacen que sus mercados aumenten cada año. España se sitúa en el puesto 17º del ranking mundial de los 50 países productores, con 116.000 toneladas producidas en casi 20.000 hectáreas. Muy lejos de los tres millones de toneladas que produce México, donde triplican la cosecha de Colombia, que es el segundo productor mundial. La persea americana llegó a España a comienzos del siglo XVII y fue siempre residual hasta el año 2017, cuando se disparó su cultivo. Andalucía lidera la producción, con más del 90% del total de fruto y de hectáreas, seguida muy de lejos por Canarias y Valencia. De 13.700 hectáreas de campos andaluces, sobre todo en Málaga y Granada, salen 97.000 toneladas de aguacate. Galicia está en la fase inicial e incluso experimental. Más allá de los cultivos caseros particulares, los últimos registros del Ministerio de Agricultura hablan de 7 hectáreas en la provincia de Pontevedra y otra en la de A Coruña, para una producción de 6 toneladas. Y es que muchos árboles plantados aún no están dando fruto. En O Salnés está ya en marcha a día de hoy un proyecto para destinar a aguacate 100.000 metros cuadrados»: