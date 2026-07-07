Detenido un argelino por apuñalar a un hombre que medió en una discusión en Son Gotleu: «Tú hace días que me miras mal»

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un joven de origen argelino por apuñalar a otro hombre con un cuchillo y provocarle multitud de cortes en varias zonas del cuerpo. «Tú hace días que me miras mal», le espetó insantes antes de la agresión.

Los hechos se desencadenaron el pasado 1 de julio alrededor de las 21:00 horas en la terraza de un bar situado en la calle Indalecio Prieto, en el barrio de Son Gotleu. Tras iniciarse una pelea en el lugar, varios clientes de los locales cercanos se acercaron con la intención de separar a los implicados. Fue en ese momento cuando un cliente que había mediado en la trifulca sufrió la embestida de otro hombre que también había intervenido en la disputa.

El agresor se dirigió a la víctima de forma muy violenta espetándole: «Tú hace días que me miras mal». Acto seguido, sacó un cuchillo y comenzó a atacarle.

A la agresión se sumó rápidamente un segundo joven armado con un cuchillo de grandes dimensiones. Entre ambos atacaron a la víctima, causándole cortes en diversas partes del cuerpo, especialmente graves en el brazo y en la espalda. Ante la gravedad de la situación, los testigos presenciales intervinieron de inmediato, lo que permitió a la víctima zafarse y refugiarse en el baño del local.

La intervención policial dio sus frutos el pasado sábado sobre las 21:00 horas, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional localizó a uno de los presuntos autores en la plaza Fra Joan Alcina. Al percatarse de la presencia de los agentes, el sospechoso emprendió la huida a la carrera, pero la persecución terminó en la calle Regalo, donde los policías lograron alcanzarlo y proceder a su detención.

Actualmente, la investigación continúa abierta y las autoridades no descartan que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas.