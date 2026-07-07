Verano

¡Vota tu verano ideal! ¿Cóctel en terraza o en la playa? ¿Sol o sombra?

Los mejores platos para disfrutar en verano sin complicarse

El melón con jamón está bien, pero hay una alternativa con queso curado que es aún más exquisita y refrescante

Canva, verano
(Foto: Canva)
Marta Morales
El verano está lleno de momentos únicos y cada persona tiene su propia forma de disfrutarlo. Algunos prefieren la aventura, descubrir lugares nuevos y vivir experiencias diferentes; otros sueñan con desconectar, relajarse y saborear la tranquilidad. En este juego te proponemos elegir entre dos planes veraniegos: no hay respuestas correctas, sólo la opción que más encaje contigo. ¿Cuál sería tu verano ideal?

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