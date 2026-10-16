El Consolat de Mar se iluminará esta noche de azul con motivo del Día Mundial de la Anestesia

El Consolat de Mar se iluminará de color azul esta noche, 16 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Anestesia. La iniciativa pretende reconocer el trabajo de los médicos anestesiólogos y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de una especialidad fundamental en la atención sanitaria.

La jornada conmemora la primera demostración pública exitosa de anestesia mediante éter, realizada el 16 de octubre de 1846 en el Hospital General de Massachusetts, en Boston. Aquel acontecimiento supuso un hito en la historia de la medicina y sentó las bases para el desarrollo de la cirugía moderna.

El presidente de AnesCon–Anestesiólogos Contigo, el doctor José Antonio de Paz, ha agradecido al Govern balear la iniciativa de iluminar de azul uno de los edificios más emblemáticos de las islas. «Que un edificio tan emblemático como el Consolat de Mar se ilumine de azul supone un reconocimiento a todos los anestesiólogos de Baleares», ha asegurado De Paz. Asimismo, ha destacado que este gesto contribuye a dar visibilidad a una especialidad que, pese a su relevancia para la seguridad de los pacientes, sigue siendo una gran desconocida para buena parte de la sociedad.

La labor de los anestesiólogos va mucho más allá de administrar anestesia durante una intervención quirúrgica. Estos especialistas se encargan de evaluar y preparar a los pacientes antes de la operación, controlar sus funciones vitales durante la cirugía y supervisar su recuperación. Además, desempeñan un papel esencial en ámbitos como la reanimación, los cuidados críticos y el tratamiento del dolor.

En este sentido, De Paz ha insistido en la necesidad de acercar esta especialidad a la ciudadanía para que se conozca mejor el alcance de su trabajo. «Queremos que los ciudadanos conozcan mejor nuestro trabajo y comprendan que detrás de cada anestesia hay un médico especialista que vela por su seguridad antes, durante y después de una intervención», ha afirmado.

Con la iluminación del Consolat de Mar, la iniciativa busca poner en valor la labor de estos profesionales sanitarios y recordar su contribución a la seguridad y el bienestar de los pacientes.