El conseller de Educación achaca la reestructuración de su equipo a «la pésima herencia de Armengol»

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha justificado la reestructuración del departamento que dirige al constatar, en estos meses de legislatura, la «situación tan lamentable» de algunos centros y, en definitiva, «por la pésima herencia que dejó el Govern de Armengol».

Así lo ha argumentado este jueves el responsable del ramo educativo en Baleares, en el marco de su comparecencia en la Comisión de Educación del Parlament para explicar los cambios en la estructura de la Conselleria que incluyen, entre otros, elevar a dirección general la gestión de los centros concertados y la creación de una Secretaría Autonómica de Desarrollo Educativo.

«Sobre el camino se aprende caminando por su senda. La primera estructura tenía la intención de empezar a caminar para comprobar cómo iban las cosas, porque no trabajamos en la improvisación, analizamos y tomamos las decisiones», ha indicado el conseller.

Al respecto, ha asegurado que estos últimos meses han comprobado que la disposición de la Conselleria como estaba concebida en la anterior legislatura «no era la adecuada para los retos a enfrentar».

«El cambio vino motivado especialmente cuando empecé las visitas a los centros, encontrando una situación lamentable; fue entonces cuando nos propusimos hacer cambios», ha añadido, sentenciando también que «en los últimos años los centros habían estado abandonados y una gran mayoría reclamaba mejoras».

Por tanto, ha aclarado, «todo este giro es para hacer frente al abandono de las necesidades de los centros en los últimos años y para centrar nuestros esfuerzos en muchas necesidades que se habían dejado de lado».

Los cambios pasan por la Secretaría Autonómica de Desarrollo Educativo, que dirige Mateu Suñer, y que aglutina las direcciones generales de Planificación y Gestión Educativas, la de Formación Profesional y Ordenación Educativa, y la de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa.

Además, Suñer sigue al frente de la gerencia del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), por lo que, entre sus competencias, sigue la coordinación de la mejora de las infraestructuras educativas, además de la ordenación y gestión del transporte escolar, la digitalización, la gestión de becas y ayudas en el ámbito educativo no universitario, o la gestión, seguimiento y justificación de las ayudas procedentes de fondos europeos.

Las direcciones generales de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores y la de Personal Docente y Centros Concertados han quedado directamente bajo la responsabilidad del conseller.

«Crear hoy un departamento de estas características no es ni un gasto más ni nada que la oposición me pueda reprochar», ha insistido Vera, quien también ha puesto en valor el papel de la educación concertada, que «la izquierda siempre ha dejado abandonada».

La primera en intervenir ha sido la diputada socialista Amanda Fernández, quien ha opinado que la reestructuración se debe realmente a la «improvisación constante y crisis de la Conselleria, debido a la inseguridad y falta de confianza que tiene usted (Vera) en el personal que trabaja en la Conselleria».

Como ejemplo de esta «improvisación» ha puesto los cambios del servicio de transporte escolar o servicios complementarios, que han cambiado varias veces de dirección general o secretarías, así como el cese de tres directores generales en seis meses.

«Este constante cambio denota una improvisación constante y un desconocimiento de la gestión educativa. Llaman la atención errores graves que se suceden día tras día en las publicaciones del BOIB, que ni publicó bien los nombres de las direcciones nuevas», ha reprochado la socialista al conseller.

En respuesta, Vera le ha recriminado a Fernández la herencia que dejó su dirección general, que ha tildado de «macro dirección general» o «Conselleria paralela» por la cantidad de servicios que aglutinaba. Asimismo, se ha defendido de las críticas de la socialista advirtiendo que le puede acusar «de muchas cosas», pero no de «desconocimiento de Conselleria».

La siguiente en intervenir ha sido la diputada de Vox Manuela Cañadas, quien ha tildado de «despropósito» hacer comparecer al conseller por una «inexistente crisis sólo porque a la izquierda no le gustan los cambios».

Así, ha defendido que la reestructuración está justificada y ha reprochado al PSOE que «se pase el día poniendo palos a las ruedas del Govern», a la vez que ha expresado la confianza de Vox en la gestión de Vera.

Por su parte, la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, ha compartido alguno de los argumentos socialistas, cuestionando los ceses de directores generales en pocos meses. «Entiendo que hay unas motivaciones que no se nos ha explicado», ha declarado.

Seguidamente, ha hecho referencia a la escuela concertada, reconociendo ser consciente del servicio que ofrece pero advirtiendo que si se equipara con la pública, «deben tener las mismas garantías».

A su vez, Ramon ha recalcado la «importancia de tener una educación pública de calidad invirtiendo en recursos» y ha apuntado a los problemas de la educación 0-3.

Sobre esto, el conseller ha admitido que se deben poner más plazas en el mapa escolar de esta etapa educativa, y ha considerado que «el problema es que a algunos ayuntamientos les cuesta y no pueden llegar con rapidez a hacer las infraestructuras», por lo que se ha comprometido a ayudar.

De su lado, la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, se ha centrado en el tema de la escuela concertada. «No pongo en duda que la concertada merece nuestro reconocimiento, porque hacen una función pública en el fondo, pero no acabo de entender que la pública no tenga ningún reconocimiento en ninguna dirección», ha recriminado.

Vera, en el turno de contestación, le ha respondido que vio conveniente que la concertada tuviera su nombre en la dirección General «porque representa el 40 por ciento de la enseñanza y se gestiona de diferente manera».

También el conseller ha advertido de algunos precios «inasumibles» de 12 euros al día en algunos comedores escolares y ha considerado la posibilidad de poner un tope a estas cifras durante su comparecencia.

La última en intervenir ha sido la diputada Anabel Curtó, quien ha resaltado que la de Educación es la Conselleria que más ha comparecido y ha dicho no entender el motivo de esta comparecencia.

«No acabo de entender por qué se pide una comparecencia por una supuesta crisis solo por el hecho de que una Conselleria hace una reorganización de la propia Conselleria. Todos los Governs han tenido libertad de reconsiderar sus consellerias», ha insistido.

Para finalizar, ha trasladado el apoyo del PP «para pedir al Gobierno de España cambios en la ley actual, con problemáticas que se tienen que escuchar».