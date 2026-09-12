Un conductor de ‘transfer’ desata el caos en el aeropuerto de Palma: puñetazos, amenazas de muerte y llaves robadas

El conductor de un ‘transfer’ fue detenido por la Policía Nacional en el aeropuerto de Palma tras protagonizar presuntamente una agresión contra otro conductor de un servicio de transporte privado que se encontraba recogiendo pasajeros en la zona de llegadas. Puñetazos, amenazas de muerte e incluso el robo de las llaves del vehículo.

El enfrentamiento provocó un gran revuelo en la zona de llegadas del aeropuerto de Palma de Mallorca. Según la denuncia de la víctima, el detenido le habría propinado dos golpes en la cabeza, además de proferirle insultos y amenazas mientras llevaba en la mano un objeto metálico que resultó ser una pequeña llave fija.

El incidente se produjo el pasado sábado por la mañana, cuando el conductor agredido se encontraba cargando el equipaje de un grupo numeroso de pasajeros en su furgoneta. En ese momento, se le acercó otro conductor de ‘transfer’, iniciándose un enfrentamiento entre ambos.

Según el relato de la víctima, el presunto agresor le golpeó en la cabeza y comenzó a amenazarle mientras ocultaba el objeto metálico en una de sus manos. El denunciante llegó a temer que pudiera tratarse de una navaja y le preguntó qué llevaba consigo, a lo que, según su declaración, respondió con nuevas amenazas.

La situación se agravó cuando al conductor se le cayeron al suelo las llaves de su vehículo. El ahora detenido las habría recogido y se habría marchado del lugar con ellas, pese a que la víctima le reclamó que se las devolviera.

Tras la agresión, el conductor comenzó a sufrir mareos como consecuencia de los golpes recibidos en la cabeza y tuvo que recibir asistencia médica. Además, aseguró haber sufrido daños en un diente y desperfectos en un aparato que llevaba consigo.

La víctima manifestó a los agentes que desconocía inicialmente el motivo del enfrentamiento, aunque sospechaba que podía estar relacionado con la recogida de un grupo numeroso de turistas. También aseguró que no era la primera vez que el detenido protagonizaba altercados con otros conductores, y señaló que habría mantenido anteriormente discusiones con compañeros por cuestiones relacionadas con el trabajo.

Finalmente, agentes del Puesto Fronterizo de la Policía Nacional en el Aeropuerto de Palma de Mallorca detuvieron al conductor de ‘transfer’, al que se atribuyen presuntamente delitos de lesiones, amenazas y coacciones agravadas.