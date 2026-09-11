Ceuta, una encrucijada histórica

A lo largo de décadas ha habido numerosas ocasiones en las que la historia nos ha situado en una encrucijada; hay que elegir el mejor camino para evitar el colapso. Nos encontramos con la gran crisis de Ceuta y, por lo tanto, de España. Estos días estamos recibiendo ingentes cantidades de información, algunas fuera de la manipulación gubernamental, que miden el nivel de degradación y vulnerabilidad de España, sometida por el corrupto e incompetente sanchismo.

Todos somos ceutíes, todos compartimos su inquietud y angustia; todos los que nos sentimos españoles o personas civilizadas sufrimos como ellos, aunque no «padezcamos esta pesadilla», como aseveró una valiente ceutí. Si repasamos lo que han sufrido desde este ataque híbrido, son dignos de admiración.

Creo que la definición que en su día dio una admirable socialista vasca, cofundadora de UPyD, Rosa Díez, de Pedro Sánchez y su tríada oscura (psicópata, narcisista y maquiavélico) encaja perfectamente. Ha reaccionado igual que en Paiporta-Dana, los incendios o cualquier crisis a lo largo de ocho años.

Tras más de seis semanas y sus vacaciones, nos dice: «Ceuta tiene que asumir una realidad estructural», con miles de inmigrantes que, según él, «no son invasores, buscan una vida mejor». Esto demuestra su locura, su desfachatez, su incompetencia. Uno de sus sicarios —tiene muchos—, Óscar Puente, nos dijo que es una crisis más que resolverá Sánchez. Al menos, Page dice que ha hecho de la mentira un dogma. Robles es la única que ha estado a la altura. Gracias, ministra.

El escenario político del Gobierno de España, del PSOE y de sus aliados es dantesco. Esta crisis ha servido para descubrir la absoluta incompetencia de los miembros de este Gobierno y la ausencia de Estado. Damos la imagen de un país tercermundista aislado.

No nos extraña que haya numerosas denuncias, desde traición, complicidad e incompetencia, contra el propio presidente o varios ministros. La imagen es terrorífica. Mienten, no hay coordinación, no hay gestión y parece que priorizan no molestar al que ha dirigido la invasión, o están más preocupados por los invasores que por los ceutíes. Durante muchos años hemos estado ausentes; algunos dicen que inhibidos por la degradación democrática de Sánchez, pero Ceuta marca y marcará un hito en nuestra historia.

El único escudo social y de supervivencia que nos queda a los españoles es echar lo antes posible a este deleznable presidente y a su Gobierno, y ponerles en una larga cuarentena, mejor aún, en el ostracismo, a cuantos han sido cómplices o culpables de este retroceso democrático.

El Gobierno es culpable, es traidor, pero también recordemos a otros responsables. El Gobierno marroquí ha violado nuestras fronteras y nuestra soberanía con este ataque híbrido, en cierto modo provocado por la fragilidad del Gobierno de España, mejor dicho, del sanchismo. No son amigos, no son fiables y en el futuro nunca tenemos que olvidarlo.

Hay muchas maneras de reconducir la situación con medidas económicas y diplomáticas, pero para esto necesitamos un Gobierno competente, con un liderazgo sin complejos. Basta recordar la reacción del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, cuando gendarmes marroquíes ocuparon la isla de Perejil. Yo tengo un claro candidato; usted también lo conoce.

¿Dónde está Europa? ¿La UE y su presidenta de la Comisión Europea, la señora Von der Leyen? Está con la herencia de la Europa verde, de género, de la erótica administración que nos arruina y no sabe enfrentarse a los gravísimos problemas.

Uno de ellos es la inmigración ilegal masiva, provocada por la pésima política europea, la que nos arruina, produce efecto llamada, causa miles de muertos, permite mafias criminales con seres humanos y es incapaz de cambiar la legislación. Luego se rasgan las vestiduras porque en Sajonia un partido de derechas, al que llaman ultra, ha sacado más del 44% de los votos. La inmigración sin control mata, devora nuestra economía y, sin lugar a dudas, islamiza Europa; esto quiere decir que será cada vez menos democrática. Leyendo un poco los foros de nivel estratégico y escuchando las palabras del vicepresidente norteamericano Vance, me temo que los EEUU dan por perdida a Europa en dos décadas; es decir, ya no seremos poco fiables como ahora: algunos estarán en el otro bando.

Hay soluciones, claro que las hay, y los primeros que lo han demostrado han sido estos cientos de miles de españoles que han salido frente a los ayuntamientos en defensa de Ceuta y de España, ante la ausencia de Gobierno y sus cómplices. Escribía hace poco: Necesitamos un Dos de Mayo, liderado por algún líder socialista de verdad. Quedan algunos para sacar al sanchismo del Gobierno.

España y Europa deben legislar para terminar de una vez con esta invasión de inmigrantes ilegales; deben enseñar la tarjeta roja al Gobierno marroquí y aprender de este ataque. Nosotros, los españoles, tenemos que luchar día y noche para sacar a esta mafia sanchista y exigir elecciones de forma inmediata. Ni un día más con este diabólico personaje.