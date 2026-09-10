Felipe VI prepara ya su viaje a Ceuta tras la reunión con Robles: lo acompañará Letizia

El Rey Felipe VI ya prepara su primer viaje oficial a Ceuta junto a la Reina Letizia, una visita que la Casa Real tenía prevista desde antes de la avalancha masiva de inmigrantes del pasado 31 de julio y que ahora cobra especial relevancia por la situación que atraviesa la ciudad autónoma. El monarca ha confirmado este jueves, durante el acto de apertura del año judicial y en conversación informal con periodistas y autoridades presentes en el Tribunal Supremo, que ya está organizando su desplazamiento a Ceuta, aunque todavía no existe una fecha concreta en el calendario. La visita, que será coordinada entre Zarzuela y el Gobierno, se producirá además casi veinte años después del viaje que realizó el Rey Juan Carlos I a las ciudades autónomas, un desplazamiento que en aquel momento provocó una importante crisis diplomática con Marruecos.

La confirmación llega después de varias semanas de especulaciones sobre cuándo viajarían los Reyes a Ceuta y en un momento especialmente delicado para la ciudad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado que Felipe VI visitaría Ceuta y Melilla en las próximas semanas, aunque inicialmente había situado el desplazamiento a la espera de que se dieran las «condiciones» oportunas. Posteriormente, el jefe del Ejecutivo concretó que la visita serviría para trasladar a ambas ciudades el «compromiso absoluto del Estado», en un contexto marcado por la presión migratoria y la preocupación por la situación de seguridad en el enclave.

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Precisamente en los últimos días, Felipe VI ha querido conocer de primera mano la situación de Ceuta. El pasado martes, el Rey mantuvo en el Palacio de la Zarzuela un encuentro de trabajo con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y otros altos mandos militares. La reunión permitió al monarca analizar la situación de la defensa en la ciudad autónoma y conocer la información directamente de los responsables del Ejército en la zona. Desde la Casa Real han enmarcado este encuentro en el interés de Felipe VI por mantenerse informado sobre la situación y por conocer de primera mano las circunstancias que afectan a Ceuta.

El encuentro con Robles se produjo, además, en un momento de especial atención política sobre la gestión de la crisis y sobre la información que manejaron los distintos organismos del Estado antes de los acontecimientos de finales de julio. Pese a ello, desde Zarzuela han desvinculado la reunión de cualquier posicionamiento político y han insistido en que se trata de un encuentro relacionado con las funciones del monarca y con su interés por «estar informado» sobre cuestiones de defensa y seguridad. La presencia junto a la ministra de Defensa de los principales responsables militares permitió a Felipe VI disponer de información directa sobre la situación en Ceuta antes de su próximo desplazamiento.

La visita de los Reyes supondrá, por tanto, un nuevo capítulo en la relación de la Corona con las ciudades autónomas. Felipe VI y Letizia viajarán juntos a Ceuta, aunque todavía habrá que esperar para conocer la fecha exacta del desplazamiento. Mientras tanto, el monarca ya ha comenzado a preparar el que será un viaje especialmente significativo de su reinado y que llega después de que la situación vivida durante el verano haya colocado a Ceuta en el centro del debate político y de seguridad. La Casa Real mantiene así su compromiso con una visita que, según las fuentes consultadas, estaba prevista desde antes de la crisis y que ahora se prepara para las próximas semanas.