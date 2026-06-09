CESUR revalida su liderazgo como mejor centro privado de FP por sexto año consecutivo

CESUR, centro oficial de Formación Profesional, vuelve a situarse en lo más alto del ranking nacional de Formación Profesional de la consultora Strategik, logrando el primer puesto por sexto año consecutivo. Con una puntuación global de 88,8 puntos, se consolida como el mejor centro privado de FP en España, liderando entre más de un centenar de centros evaluados.

El informe, que analiza 27 indicadores agrupados en bloques como empleabilidad, innovación pedagógica, digitalización, certificaciones o satisfacción del alumnado, reconoce a CESUR como uno de los centros mejor valorados en inserción laboral y satisfacción de los estudiantes, además de destacar por su alta tasa de aprobados y la calidad de su modelo docente.

En esta edición del ranking, la consultora también ha valorado el crecimiento sostenido de la institución, la ampliación de su red de centros en España y su apuesta por un modelo formativo conectado con la realidad empresarial. CESUR, pionero en FP Dual desde hace más de una década, cuenta actualmente con acuerdos con más de 7.000 empresas nacionales y más de 150 instituciones internacionales para la formación práctica de su alumnado.

Este liderazgo llega, además, en un momento clave para la compañía, que continúa reforzando su presencia nacional con la ampliación de su catálogo de FP online y nuevas aperturas previstas para el próximo curso académico. Entre ellas destacan los nuevos centros de Córdoba y Alicante, así como la apertura de CESUR Agustinos Zaragoza, fruto de la colaboración con el histórico Colegio San Agustín.

El nuevo centro de FP en Córdoba combinará formación profesional oficial y residencia para estudiantes en un mismo espacio, siguiendo el modelo que CESUR ya desarrolla en Málaga. Por su parte, el nuevo centro CESUR de Formación Profesional en Alicante supondrá la llegada del grupo a la Comunidad Valenciana con un centro de más de 3.000 metros cuadrados especializado en titulaciones de Sanidad e Informática. A estas incorporaciones se suma CESUR Agustinos Zaragoza, segundo centro del grupo en la ciudad aragonesa, enfocado en titulaciones con alta demanda laboral vinculadas al deporte, la administración y el marketing.

Asimismo, el informe también pone en valor la apuesta de CESUR por la aplicación de la IA a las aulas, la digitalización, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades. La compañía cuenta con certificaciones como ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 y el sello EFQM, que avalan su excelencia en la gestión y calidad educativa.

Este nuevo reconocimiento revalida el posicionamiento de CESUR como el centro de FP de referencia en España, tras haber liderado ininterrumpidamente la clasificación desde 2021. «Ocupar el primer puesto de este ranking por sexto año consecutivo supone un respaldo al modelo formativo que llevamos años desarrollando en CESUR», afirma José María González-Irún, director general de FP en CESUR. «Seguimos creciendo con el objetivo de acercar una Formación Profesional de calidad, innovadora y conectada con la realidad laboral a cada vez más estudiantes en toda España»., añade.

Con este liderazgo, CESUR consolida su posición como referente de la Formación Profesional privada en España. La institución continúa impulsando un modelo educativo innovador, práctico y alineado con las necesidades reales del mercado laboral.

CESUR es una compañía de capital 100% español líder en Formación Profesional (FP). En sus más de 35 centros distribuidos en 14 provincias ofrece más de 100 titulaciones oficiales de 18 familias profesionales. Pionera en FP Dual en España desde el año 2014, tiene acuerdos con más de 7.000 empresas. Por sus aulas han pasado más de 400.000 alumnos, de los que 8 de cada 10 encuentran trabajo el primer año.

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