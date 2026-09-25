Carrefour achaca a «un error humano» el anuncio de una nueva tienda en ‘Mayorca’ desvelado por OKBALEARES

El gran distribuidor Carrefour ha reaccionado rápidamente a la publicación en OKBALEARES de un anuncio de la compañía informando de la inminente apertura este viernes de una tienda de Carrefour Express en la calle Jaime III «de Palma de Mayorca.

El revuelo causado ha provocado una notificación de la empresa a OKBALEARES achacando lo sucedido a «un error humano que lamentamos profundamente». La misiva continúa adelantando la difusión de «una nueva comunicación correcta para los clientes».

La publicidad que la firma Carrefour ha utilizado para anunciar en Mallorca la inminente apertura este viernes de una tienda en pleno corazón de Palma ha irritado la vista y el ánimo de muchos mallorquines.

A través de una comunicación enviada a mediados de semana a todos los clientes con tarjeta de fidelización, y que son miles en la isla, se informa de la apertura este viernes de una nueva tienda Carrefour Express en pleno corazón de la capital balear: en la conocida calle Jaime III, imán comercial de Palma. El problema ha sido el uso de la fórmula Palma de Mayorca.

Estamos, por tanto, ante el uso indebido de una expresión propia del español antiguo y que dejó de practicarse en el siglo XIX.

En la época romana y medieval nació la fórmula latina original Maiorica, que acabó dando paso a Mayorca en el castellano antiguo. En la época musulmana, durante al-Ándalus, el término se transformó en Mayurqa.

Lo cierto es que hoy en día la expresión Mayorca sólo se utiliza en algunos países de América Latina y no precisamente para referirse a la mayor de las islas del archipiélago balear. Se usa habitualmente para referirse a nivel popular a un licor anisado muy conocido, por ejemplo, en Ecuador.

Se confirma, por tanto, por tanto, la hipótesis de un error garrafal de Carrefour donde nadie revisó la falta ortográfica que tanto malestar ha causado. Corregido el error, Carrefour lanza de nuevo la comunicación, ya corregida.