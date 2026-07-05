Los camellos de Ibiza se pasan al transporte público: taxis y VTC para ir a vender drogas

Los camellos de Ibiza se pasan al transporte público, en general a bordo de taxis o VTC, para ir a vender drogas a los principales centros de ocio nocturno y diurno de la isla.

De hecho, la Policía Nacional mantiene de forma permanente dispositivos de control sobre vehículos de transporte público, tanto taxis como VTC, al haberse detectado que este tipo de servicios son utilizados con frecuencia por personas dedicadas al tráfico minorista de drogas.

Los presuntos autores recurren a estos medios de transporte al considerar erróneamente que pueden pasar desapercibidos y eludir los controles policiales.

Sin ir más lejos, el pasado día 2 de julio de 2026, sobre las 20:00 horas, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional realizaron un control en Ibiza capital para detectar sustancias estupefacientes.

Los hechos tuvieron lugar durante un control rutinario dentro de los dispositivos preventivos que se establecen para luchar contra el tráfico de drogas. En el transcurso del operativo, los agentes dieron el alto a un vehículo taxi en el que viajaban dos clientes.

Tras la correspondiente identificación e inspección, los policías detectaron que los varones que habían contratado el servicio portaban más de 20 gramos de sustancia estupefaciente, concretamente 2CB, así como más de 1.500 euros en efectivo fraccionados en billetes de 50 y 20 euros.

El 2CB, conocido popularmente como tucibí o nexus, es una droga sintética y su presentación para su venta se hace en base a comprimidos o polvo, a menudo con un color rosado llamativo.

En el caso de este control, la droga encontrada por los agentes para su venta y el volumen de dinero en metálico que portaban era compatible con el menudeo y distribución de sustancias estupefacientes.

Ante estos hechos, ambos individuos fueron detenidos como presuntos responsables de un delito contra la salud pública y trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.