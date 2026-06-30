Cae una red criminal que inundaba Ibiza de drogas sintéticas metidas en maletas procedentes de Países Bajos

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que se dedicaba a introducir masivamente todo tipo de drogas sintéticas en la isla de Ibiza mediante el transporte de maletas cargadas procedentes de Países Bajos. En total, se ha detenido a dos personas y se han intervenido casi 1.300 kilos de sustancias estupefacientes y precursores químicos.

Todo comenzó cuando los investigadores identificaron a un hombre que se encargaba de la logística para introducir la droga en Ibiza. Las primeras pesquisas revelaron un patrón sospechoso: el individuo realizaba constantes viajes de ida y vuelta desde varios aeropuertos neerlandeses con destino a la isla pitiusa, permaneciendo en ella solo unos pocos días cada vez.

Estos movimientos levantaron los recelos de los agentes ante una posible implicación en el tráfico internacional de drogas sintéticas. Por ello, se estableció un dispositivo de vigilancia sobre el sospechoso, logrando localizar la vivienda que utilizaba temporalmente en la isla. Tras observar cómo introducía varias maletas en el inmueble, los agentes procedieron a interceptarlo mientras portaba una de ellas, descubriendo que contenía aproximadamente 50 kilogramos de ketamina.

A raíz de esta detención y con la correspondiente autorización judicial, la Policía Nacional registró la vivienda del sospechoso. Allí localizaron otra maleta con unos 22 kilogramos de comprimidos de éxtasis y 1.500 euros en efectivo. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

De forma simultánea, y en estrecha colaboración con las autoridades neerlandesas, se activó un operativo en los Países Bajos que supuso un avance crucial para la investigación de la organización criminal.

Por un lado, las autoridades registraron un almacén en la ciudad de Róterdam vinculado al detenido de Ibiza. En su interior intervinieron cerca de 100 kilogramos de MDMA y 1.100 kilogramos de precursores químicos, cantidad suficiente para haber elaborado más de 600 kilogramos adicionales de dicha sustancia.

Por último, el operativo en suelo neerlandés culminó con el arresto de uno de los principales responsables de la red criminal, quien también ha ingresado en prisión.

Según precisa la Policía Nacional, la investigación continúa abierta a día de hoy y no se descartan nuevas actuaciones policiales vinculadas a esta red.