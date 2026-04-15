Cae una pareja de ladrones del Este de Europa que vaciaba las tarjetas bancarias de turistas ‘despistados’ en Mallorca
Los detenidos utilizaban las tarjetas de crédito robadas para realizar cargos fraudulentos, algunos de ellos superiores a 1.500 euros
La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer procedentes del este de Europa, por robar bolsos y carteras de turistas en Mallorca. Los ladrones aprovechaban un momento de descuido de sus víctimas mientras realizaban compras o iban caminando por la calle para cometer el delito.
Los hechos sucedían en distintas localidades turísticas del municipio de Calvià como Magaluf, Santa Ponça o Peguera. Una vez se hacían con las pertenencias de sus objetivos, los ahora arrestados utilizaban las tarjetas de crédito robadas para realizar cargos fraudulentos, algunos de ellos superiores a 1.500 euros.
Tras detectar los agentes de la Guardia Civil de Calvià un aumento de denuncias por hurtos en locales y en la vía pública, abrieron una investigación para identificar a los responsables. Tras diversas gestiones y labores de vigilancia, los agentes de la Benemérita lograron localizar a los sospechosos alojados en un hotel de la localidad del Arenal.
Fue este pasado cuando los guardias civiles procedieron a la detención de los responsables, de 56 y 41 años de edad, por ocho delitos de hurto y estafa bancaria, confirmando que ambos contaban con numerosos antecedentes por hechos similares.
Posteriormente, los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales y, en la mañana de este pasado martes, puestos a disposición de la autoridad judicial competente en los Juzgados de Palma.
La Guardia Civil ha recordado a través de una nota de prensa la importancia de extremar las precauciones en zonas turísticas y proteger los objetos personales, especialmente durante la temporada alta, para evitar ser víctimas de este tipo de delitos.