Cae una pareja de ladrones del Este de Europa que vaciaba las tarjetas bancarias de turistas ‘despistados’ en Mallorca

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer procedentes del este de Europa, por robar bolsos y carteras de turistas en Mallorca. Los ladrones aprovechaban un momento de descuido de sus víctimas mientras realizaban compras o iban caminando por la calle para cometer el delito.

Los hechos sucedían en distintas localidades turísticas del municipio de Calvià como Magaluf, Santa Ponça o Peguera. Una vez se hacían con las pertenencias de sus objetivos, los ahora arrestados utilizaban las tarjetas de crédito robadas para realizar cargos fraudulentos, algunos de ellos superiores a 1.500 euros.

Tras detectar los agentes de la Guardia Civil de Calvià un aumento de denuncias por hurtos en locales y en la vía pública, abrieron una investigación para identificar a los responsables. Tras diversas gestiones y labores de vigilancia, los agentes de la Benemérita lograron localizar a los sospechosos alojados en un hotel de la localidad del Arenal.

Fue este pasado cuando los guardias civiles procedieron a la detención de los responsables, de 56 y 41 años de edad, por ocho delitos de hurto y estafa bancaria, confirmando que ambos contaban con numerosos antecedentes por hechos similares.

Posteriormente, los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales y, en la mañana de este pasado martes, puestos a disposición de la autoridad judicial competente en los Juzgados de Palma.

La Guardia Civil ha recordado a través de una nota de prensa la importancia de extremar las precauciones en zonas turísticas y proteger los objetos personales, especialmente durante la temporada alta, para evitar ser víctimas de este tipo de delitos.