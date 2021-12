La reforma de BCM y la apertura del nuevo Tito’s responden a un cambio de estrategia por parte de la empresa que quiere dejar a un lado el turismo masivo y de borrachera, por uno de calidad y residente. Es más que un simple lavado de cara, es un giro de 180 grados que se alinea con los intereses del Ayuntamiento de Calvià que quiere renovar la imagen del municipio. Así, ambas discotecas, que ahora comparten espacio en el mismo complejo, ofertarán un tipo de ocio diferente, para un cliente distinto.

Con la vista puesta en discotecas como las de Ibiza, el director de BCM y Tito’s, Jaime Lladó, ha explicado que el principal objetivo es convertir el complejo en un icono. Así, la empresa también seguirá el camino que ya han iniciado algunos empresarios de la zona. «Acabar con las excursiones ilegales, las actividades sin licencia y el turismo de excesos. Esta es la culminación del proyecto de remodelación y cambio que empezamos hace dos años», ha destacado.

Aunque este jueves ha sido la inauguración simbólica, la apertura de Tito’s será el 17 de diciembre por la noche y la de BCM el 23. Por descontado, habrá fiestas durante las navidades. Sin embargo, todo empezó con la presentación de 2019 en Fitur de unas fotos y un concepto embrionario de lo que se quería hacer. Una exposición que contó con el apoyo del Ayuntamiento de Calvià.

«El ocio nocturno vuelve a caminar y lo hace en busca de un turismo de excelencia. Queremos que el cliente encuentre en Mallorca las salas que quiere. Este proyecto es la punta de lanza en el cambio que la isla necesitas», ha señalado el director general de la empresa y presidente de la Asociación Balear de Ocio Nocturno (Abone), Miguel Pérez Marsá.

En este sentido, Lladó ha incidido en que se han acabado las ofertas que fomentan el consumo descontrolado de alcohol. Además, BCM y Tito’s van a tener un estricto código de vestimenta, por lo que «no se permitirá que los clientes entren de cualquier manera». «Divertirse en un lugar de calidad es importante y por eso hemos reducido el aforo, porque no buscamos cantidad. Queremos que la gente se sienta a gusto. Por eso es necesario que se apoye al sector complementario», ha asegurado el director de la discoteca.

Tito’s Calvia Beach se ha ideado como una sala enfocada a un público más adulto y residente. Se diferenciará así de la discoteca original, cuyo edificio se vendió el año pasado. No sólo será un espacio secundario de BCM, sino que tendrá su propio carácter. «Habrá actuaciones en vivo con bandas, traeremos cantantes y monologuistas, organizaremos shows y cuando se pueda, amenizaremos las noches con catering. Queremos que los clientes puedan picar algo mientras disfrutan de un espectáculo, incluso de día. El tipo de fiestas variará constantemente», ha dicho Lladó. En esencia, será una discoteca con aire de club.

La sala de BCM será para un público más joven, aunque no por ello se dejará de perseguir la calidad. Se han añadido más sofás y zonas VIP. Aunque Lladó ha asegurado que no todo estará orientado al lujo. «Por supuesto que habrá mesas caras con botella. Pero también habrá una oferta asequible, que no barata en un mal sentido, cuyo precio rondará los 40 o 50 euros». No obstante, este precio será inferior para los residentes. Y es que la empresa tiene claro que «merecen un trato preferencial». «Es alguien que puede venir en cualquier momento del año, no sólo en verano como el turista. Queremos que se sientan bienvenidos y que repitan».

P0r otro lado, la pista de baile de BCM tendrá mayor cabida que la de Tito’s. Al fin y al cabo, será el espacio en el que actuarán grandes DJ. La idea de la empresa es que ambas salas se complementen. Mientras que en Tito’s tiene lugar un concierto de Juan Magán, en la parte de arriba puede estar Carl Cox o Bob Sinclair. «Queremos que los clientes puedan subir y bajar para disfrutar de ambas actuaciones y cambiar de ambiente».