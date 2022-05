El Ayuntamiento de Palma premia con 800 euros a una jefa de prensa en un concurso municipal

Aplicando el dicho popular de Juan Palomo, en el gobierno municipal de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, liderado por el alcalde José Hila, todo queda en casa.

La semana pasada concedió el primer premio de fotografía Opticaigua, convocado por la empresa municipal de limpieza de Palma (Emaya) presidida por el socialista Ramon Perpinyà, a la community manager de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP), Amparo Salvador Peñaranda.

Licenciada en administración y dirección de empresas por la UIB y especializada en marketing y dirección comercial en la Universidad de Salamanca, es la responsable de redes sociales de la SAMP desde octubre de 2019.

La community de la compañía liderada por el también concejal socialista de Movilidad, Francesc Dalmau, se embolsó los 800 euros en liza en productos de fotografía del primer premio, por una instantánea bajo el título Todo final se convierte en principio.

El yo me lo guiso yo me lo como aplicado en la resolución de este concurso fotográfico municipal, convocado con motivo del Día Mundial del Agua y que reaparecía tras dos años en la estacada por la pandemia, no fue revelado por el edil Perpinyà en la entrega de los galardones.

El edil socialista se remitió a destacar que actividades como esta «tienen como objetivo fomentar la concienciación sobre la importancia del agua como recurso natural vital y abrir la reflexión sobre la importancia de su gestión sostenible y su uso responsable. Asimismo, las imágenes nos permiten comprobar que el agua crea paisajes de gran belleza, tanto en la naturaleza como en la ciudad. Los participantes lo han sabido captar con unas imágenes de gran calidad.»

En principio, los únicos requisitos que tenían que cumplir los 107 participantes que, finalmente, tuvo la convocatoria, era presentar una fotografía de la cual sea el autor o autora que no haya sido premiada en otros concursos, identificada con un título, y residir en Mallorca.

El jurado estuvo formado, además de por dos representantes de sendas casas comerciales del sector, por Roland Bahond (técnico del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma), Conrad Rius (diseñador gráfico de Emaya) y Xisca Bonet (aficionada a la fotografía).