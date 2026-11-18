El Ayuntamiento de Palma mete la directa: 150 viviendas autorizadas en cuatro días, 30 a precio limitado con un 30% por debajo del inflacionista mercado inmobiliario. La Gerencia de Urbanismo concedía este martes 17 de noviembre licencias de ocupación y primera utilización para un total de 122 viviendas en Palma, de las cuales 18 son de precio limitado (VPL), que se vienen a sumar a las cinco licencias de nueva construcción otorgadas el viernes de la semana pasada, que permitirán la ejecución de un total de 28 viviendas en diferentes puntos de la ciudad, de las que cuatro serán de precio limitado.

Entre las autorizaciones rubricadas este martes destaca la licencia de ocupación y primera utilización, tras la finalización de las obras, de un complejo de tres edificios de 99 viviendas situado en la calle Mare de Déu de la Victòria, en la zona de Can Capes, colindante al barrio de Son Gotleu, así como la correspondiente a 16 viviendas de precio limitado en la calle Maria Mut, en Es Pil.larí, habilitadas mediante un cambio de uso.

El desarrollo de la ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el Govern de Marga Prohens establece la posibilidad de destinar solares públicos, con condición de edificables o dotacionales sin desarrollar, para que empresas privadas construyan y gestionen por un periodo máximo de 75 años pisos para alquiler tasado, venta a precio limitado y vivienda social.

Esta fórmula de viviendas a precio limitado implica la gestión temporal por parte de promotoras privadas, con un plazo máximo de 75 años, independientemente de si la gestión es pública o privada.

En esta misma línea, también se ha concedido la licencia de ocupación y primera utilización de otras dos viviendas de precio limitado en la calle Jeroni Alemany, de nuevo resultado de la transformación de un local comercial en viviendas, a las que se suman otras cinco viviendas que también han obtenido la correspondiente autorización de ocupación y primera utilización.

Con estas autorizaciones, la Gerencia acredita que los inmuebles cumplen las condiciones exigidas para su ocupación y primera utilización.

La semana pasada, por su parte, la Comisión de Centro Histórico informaba favorablemente sobre un proyecto de rehabilitación integral de una vivienda unifamiliar para su transformación en cinco viviendas de precio limitado, una actuación enmarcada en el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior de Camí den Mayol.

En conjunto, las actuaciones contemplan proyectos de nueva construcción, rehabilitación, ampliación y cambio de uso de inmuebles existentes, que permiten incorporar diferentes modalidades de vivienda en Palma.