Autobuses llenos y servicios mínimos al 55 por ciento: La jornada de huelga de este lunes en la EMT de Palma

La jornada de huelga de este lunes en los autobuses de la EMT de Palma está transcurriendo con normalidad y sin incidentes, con un seguimiento del 45 por ciento de los trabajadores, según ha informado el Ayuntamiento de Palma. Los autobuses portan el letrero de Servicio mínimo y van más llenos de lo habitual. Algunos usuarios no pueden tomar el bus en la hora prevista por la limitada capacidad de los autocares.

Fuentes municipales han explicado que se están cubriendo unos servicios mínimos del 55 por ciento respecto a un día normal, cuando se habían fijado en el 50 por ciento.

Los piquetes informativos de esta mañana no han bloqueado la salida de cocheras de los vehículos de la EMT y la Policía Local y la Policía Nacional no se han visto obligadas a intervenir al no producirse ningún incidente.

Desde el Govern balear informaron que habría un 50% de servicios de mínimos de obligado cumplimiento en la red del de la EMT, mientras que en el caso del TIB sería de un 60%.

📢 AVÍS IMPORTANT 🗓️ Dilluns 28 d’octubre hi ha convocada una vaga en el sector de transport de viatgers per carretera. ℹ️ Els horaris de serveis mínims es publicaran el dissabte 26 a la web 👉 https://t.co/ePy1LgBXfQ . 📢 AVISO IMPORTANTE 🗓️ El lunes 28 de octubre está… pic.twitter.com/6LbOAS3hg9 — EMT Palma (@EMT_Palma) October 25, 2024

Este lunes es el primer día de huelga, pero está previsto que haya más jornadas de paro los. Concretamente, para los días 11, 28 y 29 de noviembre, 5 y 9 de diciembre. Y la huelga será indefinida a partir del 23 de diciembre si no se llega antes a un acuerdo entre sindicatos y patronal.

En la tarde de este domingo representantes del sindicato UGT mantuvieron una reunión con la patronal del transporte de viajeros por carretera para tratar alcanzar una solución al conflicto de huelga. Pero no tuvo éxito. «A pesar de los esfuerzos realizados, no ha sido posible alcanzar un acuerdo en esta ocasión para transporte de viajeros por carretera. Sin embargo, ambas partes han manifestado su voluntad de continuar negociando en los próximos días de cara a encontrar una salida al conflicto», aseguró la Federación estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en un comunicado.