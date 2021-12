El conjunto que dirige Xavi Calm se mide a un rival, en horas bajas, que encadena ya tres derrotas consecutivas desde el regreso al banquillo de Sergi Barjuán. La ú ltima de ellas ante el líder Villareal B (3-0) la pasada jornada. Los azulgranas son décimos en la clasificación, con 22 puntos muy por debajo de las expectativas creadas en el conjunto que dirige el que fue ex técnico del Mallorca. Una plantilla extraordinaria, con mucha proyección y calidad, pero joven y con falta de experiencia. El cuadro barcelonés no acaba de cogerle el pulso a la categoría. En su plantilla, de las más jóvenes del grupo, a destacar, calidad y talento: Ilias Akhoma, Peña, Comas, Mármol, Z. Ghailan, Matheus, Aranda, Balde, el mallorquín Ángel Rodado, y el ex del Poblense Peke Polo.

En el aspecto deportivo, el míster blanquiazul Xavi Calm sigue sin poder contar con Alfonso Martín, en periodo de recuperación (lesión de tobillo), Jesús Álvaro (lesión de rodilla) y Hugo Rodríguez (recta final de su lesión), además del central Iñaki Olaortua a la espera de ser operado, y el inglés Armando Sashoua sancionado. Por contra recupera, tras cumplir su partido de sanción, al defensa Luca Ferrone. Con cambios obligados, el posible once que salga a escena podría estar formado por: René, bajo palos; como centrales: Carlos Delgado y Pedro Orfila; en los laterales: Luca Ferrone e Ignasi Vilarrasa; en medio campo, como pivotes: Miguel Ángel Cordero y Petcoff; en las bandas para Canario y José Fran; en punta: Dioni y Vinicius Tanque. 18 futbolistas completan la convocatoria, en la que de nuevo hay representación del juvenil DH, concretamente los prometedores Dani Rigo y Toni Florit.

Tras la decepción que supuso, el Atlético Baleares quiere pasar página y lograr una victoria ante el Barça B (12:00, Footters). Será el segundo enfrentamiento consecutivo ante dos filiales. Los blanquiazules buscarán sumar de tres y encarar la recta final de la primera vuelta de campeonato con todas las garantías y una dosis extra de moral.