La artista mallorquina Angy Fernández se cuela en la gran final del Benidorm Fest 2024

La artista mallorquina Angy Fernández ha logrado un pase a la gran final del Benidorm Fest 2024 después de su actuación con la canción ‘Sé quién soy’, en su apuesta por volver al pop rock que la hizo conocida a mitad de los 2000. Entre los finalistas se encuentran también Nebulossa, Sofía Coll y Miss Caffeina, que lucharán junto a la palmesana para llevarse el certamen musical.

Los otros cuatro finalistas se decidirán este jueves a las 22.50 horas. Cabe destacar que del festival saldrá el candidato a representar a España en la 68ª edición de Eurovisión, que este año se celebrará en Malmö (Suecia) el 11 de mayo.

En su actuación, la palmesana apareció acompañada por varias bailarinas y guitarristas para cantar la canción ‘Sé quién soy’. Al terminar su show, se escucharon gritos de «Angy a Eurovisión» mientras ella no podía contener la emoción. De hecho, en la red social X puso el siguiente mensaje: «Madre mía… estoy en shock. Os quiero mucho».

Y es que durante toda la noche, Angy Fernández pudo gozar del masivo apoyo del público desde que pisó el escenario. La mallorquina actuó como cuando tenía 16 años en Factor X o en Tu Cara me suena. Su vuelta a la música la tiene muy ilusionada tanto a ella misma como al público, que le mostró su apoyo junto al jurado para conseguir el pase a la final.

En una entrevista a Europa Press y después de haber pasado problemas de salud mental, la cantante mallorquina aseguro que quería recuperar su nombre propio dentro de la industria. «Podría haber hecho algo más innovador, más moderno, sí, me lo planteé, lo intenté, pero luego vi que no, que lo que yo tenía que hacer era esto».

Además, Fernández manifestó que «la palabra miedo está muy presente en mi vida, con muchas cosas más pequeñas y es que no quería más, no quiero que me paralice más». Dos meses después de que la anunciaran afirmó que «vamos a aprovechar que puedes hacerlo, que tienes esta posibilidad que te han dado, y vamos para adelante»

Cabe destacar que la valoración del jurado profesional vale hasta un 50% en esta edición. La otra mitad es del voto del público, pero se divide en un 25% para el jurado demoscópico y el otro 25% corresponde al televoto: mensajes y llamadas de teléfono de los espectadores durante el directo.

En relación al jurado, en esta edición está compuesto por Beatriz Luengo como portavoz, Guille Milkyway; la dominicana Ángela Carrasco, primera y el venezolano Carlos Baute. En cuanto a la parte internacional y experta en Eurovisión están Lee Smithurst, que ha representado varias veces a la representación británica con anterioridad en el festival; Davis Tserunyan, que es el jefe de la delegación armenia; Marta Pierkarska, quien representa a Polonia y Nicole Refsing, que fue en 2014 la directora artística del festival.