Arrasate prepara bajo mínimos el partido ante la Real Sociedad

Jagoba Arrasate prepara bajo mínimos el partido del sábado en Anoeta ante una Real Sociedad que sufre parecidos o incluso mayores problemas que el Mallorca, con seis bajas confirmadas y una probable. Por lo que a los bermellones se refiere, van a estar ausentes en San Sebastián los lesionados Morlanes, Asano, Robert Navarro y Muriqi. Además, Valjent y Mojica, con problemas musculares, están entre algodones.

Hace las alineaciones del sábado será un verdadero ejercicio de aritmética para los dos entrenadores, que deberán buscar debajo de las piedras. Imanol Alguacil sufre las bajas de Zubeldia, Zakharyan, Becker, Odriozola, Brais Méndez, Agerd y puede que Pacheco, lo que le obligará a tirar de jugadores que no son titulares habituales para completar la alineación ante el Mallorca.

En cuanto a Jagoba Arrasate, su verdadero problema está en el ataque. No cuenta con extremos disponibles más allá del portugués Chiquinho, que no existe para él, y Abdón y Larin se reparten la única plaza de delantero que queda tras la lesión de Muriqi. El canadiense está ante la que posiblemente sea su última oportunidad en el Mallorca, ya que el deseo del club es traspasarle este verano para fichar a un atacante de otras características. También dispone del comodín del jugador del filial Marc Doménech, al que tanto puede emplear en punta como en un extremo. Eso sí, como contraprestación positiva recupera a Raíllo y Samú Costa, lo que le permitirá volver al sistema de tres centrales.

En definitiva el once inicial podría ser el formado por Greif, Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Mojica, Omar Mascarell, Sergi Darder, Samú Costa, Dani Rodríguez y Larin. No es un mal once. El problema es cuando echas una mirada al banquillo.

Será, además, el regreso de Arrasate al estadio que le vio nacer como entrenador de Primera División, ya que dirigió a la Real Sociedad en la temporada 13-14, completa, y en la 14-15 hasta noviembre, cuando fue destituido. Sin embargo, su credibilidad en San Sebastián es máxima y es una persona muy querida y aplaudida cada vez que vuelve al estadio de Anoeta.

Por cierto, que ya se conoce la pareja arbitral, que será la formada por José Luis Munuera Montero, el árbitro de la final de Copa ante el Athletic, y Valentín Pizarro Gómez, éste en el VAR. Será la cuarta vez en la que Munuera dirija al Mallorca esta temporada, la tercera fuera de casa.