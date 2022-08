Francina Armengol, presidenta del Govern Balear, demostró ayer un preocupante nivel de desinformación al publicar un tuit en el que pretendía demostrar su afición por el fútbol, y en el que lo único que consiguió fue hacer evidente su absoluto desconocimiento hacia este deporte. Según Armengol, que estuvo ayer en el estadio de Can Misses, se enfrentaban «por primera vez» dos equipos profesionales de las islas. No sólo es un dato falso, ya que ya disputaron otro partido amistoso hace justo un año, en el estadio Camilio Cano de La Nucía, sino que además obvia que dos clubes mallorquines como el Mallorca y el Atlético Baleares se han visto las caras en varias ocasiones en Segunda División, categoría profesional, la última vez en el desaparecido campo de Son Canals en abril de 1953.

Gaudint del 1er Torneig Ciutat d’Eivissa on s’enfronten, per primera vegada, dos equips professionals de les nostres illes. Moltíssima sort a l’@ibizaud i el @RCD_Mallorca per a aquesta propera temporada, sou l’orgull i la referència del nostre futbol. pic.twitter.com/qJUQdhd3Ql — Francina Armengol (@F_Armengol) August 7, 2022

El nutrido grupo de asesores del que se rodea, el más caro de la historia del Govern Balear, no informó bien a Armengol, que publicó un tuit en el que falta por completo a la verdad. Además, no hacía falta bucear demasiado en la hemeroteca. El Ibiza, recién ascendido a Segunda A -y en consecuencia ya club profesional a todos los efectos-, se enfrentó al Mallorca en 24 de julio de 2021 en el estadio Emilio Cano de la localidad de La Nucía, situada cerca de Benidorm. Ese, y no el de ayer, fue el primer derby entre los dos equipos que actualmente representan a Baleares en el fútbol profesional español.

Hay que recordar que Armengol prohibió al Mallorca, con la excusa de la pandemia, celebrar en Son Moix el ascenso a Primera División, denegando todos los permisos solicitados por el club. En cambio, ella no tuvo ningún problema en viajar a Ibiza para festejar el ascenso a Segunda A del club pitiuso que preside Amadeo Salvo.