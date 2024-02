La ex presidenta de Baleares Francina Armengol ocultó a sus socios de Govern, Més y Podemos, la compra de 1,5 millones de mascarillas por vía de urgencia y sin contrato previo a la empresa vinculada al ayudante de Ábalos por 3,7 millones de euros . El portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha asegurado que no se informó al resto de partidos que componían el Govern. Desde Podemos también han señalado que nunca fueron informados de la operación de compra urgente de mascarillas.

Apesteguia también le ha reprochado a Armengol que el Govern tardara tres años en reclamar los 2,6 millones por las mascarillas fraudulentas. En mayo de 2020 el Govern compró mascarillas FFP2 por un total de 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL, una sociedad clave en la presunta trama que afectaría a Koldo García Izaguirre, ex asesor de José Luis Ábalos. Fue un contrato negociado sin publicidad, una adjudicación a dedo.

Sin embargo, el cargamento que llegó a Baleares fue de mascarillas quirúrgicas, de peor calidad y mucho más baratas que las contratadas. La diferencia entre los 3,7 millones pagados y el valor de lo recibido fue fijado por el Govern en 2,6 millones de euros. El Ejecutivo de Armengol retiró las mascarillas de la distribución, las almacenó. Nunca se han utilizado y, de hecho, ya están caducadas.

El Govern no declaró lo defraudado

Sorprendentemente, el Govern no reclamó el dinero defraudado hasta tres años después, concretamente el 6 de julio de 2023, un día antes de que Marga Prohens (PP) tomara posesión como nueva presidenta.

El portavoz de Més, Lluís Apesteguia, ha señalado este lunes que, como grupo que participó en el anterior Govern, puede entender «que las cosas se hicieran lo más rápido posible en un tiempo muy complicado y que el Govern se aferrara donde pudiera para conseguir mascarillas». «Lo que no podemos entender es que, una vez se ha hecho así y llegan unas mascarillas que no corresponden a la comanda que se había pagado, por qué se tarda tres años en resolver el contrato y pedir el dinero a esta empresa», ha lamentado Apesteguia.

El portavoz de Més ha insistido en que Armengol «debería haber compartido la información con el conjunto del Govern para que todos los miembros pudiéramos opinar; en Més per Mallorca, posiblemente, hubiésemos impedido que esta dilatación se produjera», ha añadido.

Sobre el ex ministro de Fomento, el portavoz de Més ha dicho lo siguiente: «No puedo entender que no haya dimitido de su escaño en el Congreso no porque tenga una vinculación penal, esto lo deberán de dirimir los juzgados, sino porque es el responsable de haber puesto en un lugar de influencia a una persona que encabeza una trama basada en robar dinero público mientras la gente moría».

Asimismo, preguntado sobre si considera que la actual presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares, Francina Armengol, debería comparecer para dar explicaciones sobre el asunto, Apesteguia ha dicho no estar en disposición de decir si intervino directamente o no en el contrato.

«Hay una investigación policial y judicial, después puede haber las investigaciones políticas que sean; estamos pendientes de que se nos remitan todos los expedientes», ha dicho el portavoz. Con todo, sí ha afirmado que deben dar explicaciones «todas las personas que hayan intervenido». «Cualquier persona es cualquier persona que haya tenido relación e intervenido en estos contratos», ha sentenciado.