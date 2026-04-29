‘Ara Anam’ dispara su audiencia y consolida a IB3 como referente informativo en sucesos y tribunales

La televisión autonómica de Baleares, IB3, hizo una apuesta firme y decidida al arrancar su nueva temporada con una estrategia claramente definida: reforzar la información de proximidad y potenciar los contenidos de servicio público a través de su magazín diario Ara Anam. El resultado, según los últimos datos de audiencia, no sólo confirma la consolidación del formato, sino que evidencia un crecimiento notable que sitúa al programa por encima de la media de la cadena.

En su última entrega, Ara Anam alcanzó un 7,4% de share, con picos de audiencia en torno a los 7.000 espectadores de media y 23.000 contactos acumulados, superando en un +29,4% la media habitual de IB3. Estos datos refuerzan la apuesta de la cadena pública por un modelo informativo centrado en la actualidad social, los sucesos, los tribunales y la información de servicio.

Conducido por las periodistas Magdalena Serra y Rosa De Lima, Ara Anam se ha consolidado como un espacio diario de dos horas que recorre la actualidad de las Islas Baleares desde una perspectiva cercana, humana y rigurosa. Cada emisión combina reportajes, entrevistas y testimonios que ponen el foco en las historias cotidianas que afectan directamente a la ciudadanía.

El programa ha sabido conectar con la audiencia gracias a una narrativa ágil y a una selección de contenidos que priorizan la utilidad informativa, sin renunciar a la profundidad periodística. La fórmula ha demostrado ser especialmente eficaz en un contexto donde la información local y de proximidad gana cada vez más relevancia.

En esta nueva temporada, el espacio ha ampliado significativamente su equipo con la incorporación de nuevos redactores, lo que ha permitido diversificar los contenidos y mejorar la cobertura de la actualidad en todas las islas. Este refuerzo responde a la estrategia impulsada por la dirección de IB3, encabezada por Pep Codony y el director de la televisión autonómica, Juan Mestre, quienes han apostado por un modelo informativo más cercano y especializado. Todo un éxito de gestión y puesta en escena.

Uno de los pilares del crecimiento del programa ha sido la incorporación de un equipo especializado en sucesos y tribunales procedente de OKBALEARES, medio de referencia en información judicial, policial y de emergencias. Esta colaboración ha aportado un valor añadido en términos de rigor, análisis y acceso a información exclusiva.

Gracias a este acuerdo, Ara Anam emite de forma exclusiva vídeos y materiales audiovisuales de sucesos de actualidad, lo que ha reforzado su posición como uno de los programas más dinámicos y seguidos de la parrilla. Además, la estrategia en redes sociales ha permitido ampliar el alcance de los contenidos y conectar con un público más joven, que consume información en formatos digitales y en tiempo real.

La incorporación de una sección específica dedicada a vídeos e imágenes de sucesos permite además ofrecer una visión directa de la actualidad, siempre bajo criterios de responsabilidad informativa y contextualización, evitando el sensacionalismo y priorizando el valor informativo de las imágenes. De hecho, en cuestión de dos meses, ya han conseguido eclipsar a otros espacios televisivos anclados en formatos obsoletos con falta de dinamismo y actualidad que denotan falta de vídeos de actualidad y protagonistas de los sucesos más relevantes.

Con estos resultados, Ara Anam se consolida como uno de los espacios informativos más sólidos de IB3 y un referente dentro de la programación diaria de la televisión autonómica. Su crecimiento en audiencia, su enfoque editorial y la integración de equipos especializados en información de sucesos y tribunales han contribuido a reforzar el papel de la cadena como servicio público esencial en Baleares.